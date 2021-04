EP: Létrejött az európai hírügynökségek európai központja

Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatósága pénteken online kerekasztal-beszélgetést szervezett, amelynek célja a hírügynökségek közötti új együttműködési formák, projektek bemutatása, valamint a meglévők megerősítése volt.



Az együttműködés egyik konkrét eredménye, hogy

létrejött a hírügynökségek európai központja, „a hírügynökségek európai szerkesztősége”,

amelynek célja, hogy átfogó képet nyújtson és elősegítse az európai politikák jobb megértését a fontos brüsszeli információk terjesztésével egész Európában – mutattak rá, a német DPA és, a francia AFP hírügynökség képviselői, akik a projektet az ANSA olasz hírügynökséggel együtt kezdeményezték, majd más európai hírügynökségeket is bevontak.A platform működése a hírügynökségek együttműködésére támaszkodik, amely a független, tényeken alapuló tudósítás elvén alapul. A kezdeményezők szerint ez a weboldal gyakran az egyetlen állandó brüsszeli hírforrás, amely országspecifikus perspektívákból tudósít, és alapvető infrastruktúraként szolgál a média közössége számára.Az említett együttműködés mellett néhány hírügynökség saját, innovatív projekteket is kezdeményezett.Az eseményen bemutatott egyik ilyen projekt a NewsMapper, a szlovén STA hírügynökség által kifejlesztett, mesterséges intelligencia alapú médiacikk-követő eszköz. A 2014-ben létrehozott kutatási-fejlesztési részlege az Európai Unió legnagyobb kutatási és innovációs programja, a Horizont 2020, valamint a Google DNI (Digital News Innovation Fund) keretében fejleszt projekteket. A NewsMapper többek között megmutatja, hogy mely cikkeket használják fel a legtöbben, illetve mely kategóriák és témák érdeklik leginkább a többi médiumot. Ez a csúcstechnológiai alkalmazás felkerült az Európai Bizottság 2020 legjobb európai innovációinak listájára.A portugál hírügynökség, a LUSA az újságírók képzésének területét vette célba. A kerekasztal-beszélgetésenáltal ismertetett médiaiskola keretében többek közt újságíró-képzéseket és szakmai gyakorlatokat tartanak.Az EP Kommunikációs Főigazgatóságának képviselői bemutatták az EP médiaszolgáltatásait és termékeit, a kommunikáció terén kiszabott prioritásait, valamint a sajtóval való együttműködésre irányuló kezdeményezéseket, amelyek célja az álhírek és a félretájékoztatás elleni küzdelem a tényellenőrzés támogatása révén.A találkozó megnyitóján felszólalt, az Európai Parlament médiaigazgatója és, az EP alelnöke is.A rendezvény szervezői rámutattak, hogy a hírügynökségek felbecsülhetetlen értékű hírforrást jelentenek, nemcsak a jelenlegi egészségügyi válságban küzdő média számára, hanem a nyilvánosság számára is, mert objektív, független és tényeken alapuló információkat nyújtanak. A hírügynökségek a legmegbízhatóbb hírforrások más médiumok számára, ha azok nem rendelkeznek saját erőforrásokkal ahhoz, hogy maguk tudósítsanak az eseményekről – teszik hozzá a szervezők.