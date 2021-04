Csehország és Szlovákia orosz diplomatákat utasít ki. Moszkva fenyegetőzik.

Hét napon belül be kell fejeznie tevékenységét három, Szlovákiában szolgálatot teljesítő orosz diplomatának, és el kell hagyniuk az országot - jelentette be Eduard Heger szlovák miniszterelnök Pozsonyban tartott sajtótájékoztatóján csütörtökön.



A döntésre reagálva Moszkva "mélységes csalódásának" adott hangot, szlovák ellenzéki pártok pedig élesen bírálták Heger bejelentését.A kormányfő a lépést a "geopolitikai helyzettel" és a "csehországi történésekkel" indokolta."A geopolitikai térségünkben fennálló helyzetre és az aktuális csehországi történésekre (...) való tekintettel, továbbá a szövetséges országok szolgálataival együttműködő hírszerzői forrásaink információinak alapos kiértékelése után szeretném bejelenteni, hogy hét napon belül három, Szlovákiában szolgálatot teljesítő orosz diplomatának be kell fejeznie tevékenységét, és el kell hagynia az országot" - szögezte le Eduard Heger közleményében, amelyet a szlovák kormányhivatal az MTI-nek is eljuttatott.A miniszterelnök egyúttal ismételten szolidaritását fejezte ki Csehországgal, melyet teljes támogatásáról biztosított.A közlemény szerint hangsúlyozta: a szlovák kormány prioritása, hogy garantálják az ország és lakosai védelmét. Hozzáfűzte: ehhez hozzátartozik a biztonsági kockázatok kiértékelése is annak érdekében, hogy a Szlovákiában működő diplomáciai missziók a szlovák törvényekkel és a nemzetközi megállapodásokkal összhangban tevékenykedjenek.A közleményben a miniszterelnök megerősítette, hogy Szlovákia érdekelt az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok építésében, oly módon, hogy azok alapja a kölcsönös tisztelet legyen.A három orosz diplomata kényszerű távozásával kapcsolatos döntésre, a TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint az orosz külügyminisztérium "mélységes csalódásának" hangot adva reagált, ugyanakkor jelezte: a válaszlépés nem várat sokáig magára. Moszkva csalódott az ellenséges lépés miatt, amellyel Pozsony "hamis szolidaritást" mutatott Prágával egy megkonstruált ügyben - mondtaorosz külügyi szóvivő. Oroszország pozsonyi nagykövetsége a közösségi profilján közzétett állásfoglalásában elutasította a külképviselet dolgozóit ért gyanúsításokat, és a szlovák kormány döntését a két ország hagyományosan jó viszonyával ellentétesnek jellemezte.A miniszterelnök által bejelentett döntést szlovák ellenzéki pártok is éles bírálattal illették. A pozsonyi parlament legnagyobb ellenzéki pártja, az Irány (Smer-SD) elutasította a döntést, és felszólította a kormányt: azonnal nevezzék meg annak okait. Az Irány elnöke,

Robert Fico azt mondta: "bebizonyosodott, hogy a szlovák kormány amerikai ügynökök kormánya".

A kiutasítást a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) "értelmetlen játéknak", illetve "naiv hülyeségnek", aáltal vezetett Hang (Hlas-SD) pedig meglepetésnek minősítette.

Csehország további orosz diplomatákat utasít ki,

miután Oroszország nem teljesítette Prága azon követelését, hogy csütörtök délig engedélyezze a Moszkvából kiutasított cseh diplomaták visszatérését munkahelyükre."A Prágában dolgozó orosz diplomaták számát hozzáigazítjuk a jelenleg Moszkvában dolgozó cseh diplomaták számához" - közöltecseh külügyminiszter csütörtökön délután Prágában sajtóértekezleten.Kulhánek szerint a cseh döntés azonnal érvényes, és az orosz félnek május végéig kellene hazarendelnie a Prágában dolgozó diplomatái zömét."Nem akarom feleslegesen tovább feszíteni a húrt, az nem a külügyminiszter feladata. Csehország azonban öntudatos ország, és úgy is fog viselkedni" - szögezte le a külügyminiszter. Hozzátette: a cseh döntés nem az oroszok ellen irányul, hanem reagálás az orosz titkosszolgálatok csehországi tevékenységére.Jakub Kulhánek elmondta: Prága kiegyensúlyozott diplomáciai kapcsolatokra törekszik Moszkvával, és hajlandó tárgyalni a diplomáciai képviseleteken dolgozó személyek számáról. "A jelenlegi állapot bénító, s ez nem a cseh fél hibája" - hangsúlyozta a miniszter.Prága a követelését már szerda este közölte Alekszandr Zmejevszkij orosz nagykövettel, de Moszkva a megadott időpontig hivatalosan nem válaszolt a cseh félnek. Az orosz államfő, illetve a külügyminisztérium szóvivői azonban egyaránt elfogadhatatlannak minősítették a cseh követelést, és hangsúlyozták, hogy ilyen hangnem Moszkva irányában megengedhetetlen.Kulhánek szerdán újságíróknak elmondta: ha Oroszország nem teljesíti ezt a feltételt, a cseh külügyminisztérium olyan szintre csökkenti az orosz diplomaták számát Prágában, hogy az megfeleljen a moszkvai cseh nagykövetség mai állapotának.A miniszter kérdésre válaszolva pontosította a Moszkvában dolgozó cseh, illetve a Prágában dolgozó orosz diplomaták és adminisztratív alkalmazottak számát: a hétvégi kölcsönös kiutasítások után Prágának öt diplomatája és 19 alkalmazottja van Moszkvában, míg Prágában 27 orosz diplomata és 67 alkalmazott dolgozik.A cseh-orosz diplomáciai konfliktus múlt szombaton robbant ki, amikorcseh kormányfő bejelentette: a cseh hatóságoknak megalapozott a gyanúja, hogy az orosz titkosszolgálatoknak szerepük volt a dél-morvaországi vrbeticei lőszerraktárban 2015 októberében és decemberében történt robbanásokban.Prága ezután szombaton 18 orosz diplomatát utasított ki az országból, amire Moszkva vasárnap 16 cseh diplomata és 4 követségi alkalmazott kiutasításával válaszolt. Kulhánek azt mondta, hogy

az orosz lépés gyakorlatilag megbénította a cseh diplomáciai képviselet munkáját Moszkvában.

A csehek szerint a kiutasított orosz diplomaták a titkosszolgálatoknak dolgoztak.A cseh külügyminiszter a sajtótájékoztatón köszönetet mondott az Európai Uniónak és a NATO-nak a Prágának nyújtott támogatásért. (MTI)