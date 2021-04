A Pfizer felfedezte, hogy hamisítják a vakcináját Lengyelországban és Mexikóban

A Pfizer Inc. szerda este bejelentette, hogy feldezték, hogy Mexikóban és Lengyelországban hamisított Pfizer-vakcina került forgalomba - tájékoztat a CNN.



A cég szerint együttműködnek a hatóságokkal annak érdekében, hogy kiderítsék, mekkora méreteket öltött ez a jelenség.szerint egy mexikói klinikán legalább 80 személyt oltottak be hamis Pfizer vakcinával, melyek darabját 1000 dollárért árulják. A lap szerint a beoltottak egyelőre nem mutatnak aggodalomra okot adó tüneteket.A hatóságoknak egyébként az tűnt fel, hogy a szert tartalmazó flakonokon levő gyártási számok nem egyeztek meg azokkal a gyártási számokkal, melyek a hivatalosan beszerzett vakcinákon kellett volna szerepeljenek. Emellett egy hibás lejárati dátumot is felfedeztek.Lengyelországban pedig a hatóságok fedeztek fel egy férfi lakásán olyan flakonokat, melyek ráncellenes szert tartalmaztak eredetileg, azonban átcímkézték őket Pfizer vakcinára. Sajtóértesülések szerint Lengyelországban senkit sem oltottak be ezzel a szerrel.