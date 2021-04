Szembe futott a vonattal egy mozdonyvezető, hogy megmentse a sínekre zuhant gyermeket – videó

Az indiai Mumbai egyik vasútállomásán történt az eset, ahol egy látássérült indiai nőnek a hat éves kisfia leesett a peronról, és a sínekre zuhant. A kicsi megpróbált visszamászni, de a peron túl magas volt neki, ráadásul édesanyja nem tudta kihúzni onnan.



A kiabálásra egy mozdonyvezető is felfigyelt, aki azonnal a gyermek segítségére sietett. A biztonsági kamera felvételén látszik is, ahogy a férfi a sínekre ugorva rohan a család felé, miközben szemből nagy sebességgel érkezik egy szerelvény.Az eset végül nem torkollott tragédiába, de ez alighanem csak a hős mozdonyvezető gyorsaságának volt köszönhető: a férfi előbb a peronra segítette a gyermeket, majd ő is utána ugrott. A hős mozdonyvezetőt az indiai vasútügyi miniszter is megdicsérte és megköszönte neki, hogy élete kockáztatásával közbelépett, és megmentette a gyermeket.