Tavaly alacsony volt a halálozási arány az európai közutakon, de Románia így is sereghajtó

Az Európai Unióban tavaly 18 800 ember vesztette életét közúti balesetben, ez 17 százalékkal marad el az azt megelőző évben feljegyzett esetek számához képest. Magyarországon 2019-hez viszonyítva 25 százalékkal kevesebb halálos közúti baleset történt 2020-ben, míg Romániában 12 százalékos volt a visszaesés - derült ki az Európai Bizottság friss jelentéséből.



Egymillió lakosra 85 haláleset jutott tavaly nálunk, míg tavalyelőtt ugyanez a szám 96, 2010-ben pedig 117. Egyébként nem nagyon van, amit ezzel a számmal büszkélkedni, mert sereghajtók vagyunk az EU-ben. Még a rendszerint minden mutatóban utolsó Bulgária is lazán megelőz, ott 67 személy halt meg egymillió lakosra vetítve. A listán másik végén álló Svédországban (és Norvégiában) összesen 18 haláleset jutott egymillió lakosra tavaly.A kedden közzétett dokumentum szerint 2020-ban közel négyezerrel kevesebben haltak meg az uniós utakon, mint az előző év folyamán. A jelentéstevők úgy vélekedtek, hogy a halálos balesetek számának csökkenését a koronavírus-járvány következtében visszaesett forgalom okozhatta.Megjegyezték, hogy a járvány hatására a kerékpározás népszerűsége jelentősen megnőtt, s ez jelentős pozitív hatást gyakorolhat a levegőminőségre és az éghajlatváltozásra, ugyanakkor új közúti biztonsági kihívásokat is teremthet. A városi területeken bekövetkezett halálos kimenetelű közúti balesetek mintegy 70 százaléka veszélyeztetett úthasználókat érintett, köztük gyalogosokat, motorosokat és kerékpárosokat.Tavaly 18 EU-s tagállamban minden eddiginél alacsonyabbra csökkent a halálos balesetek száma. Ezek közé tartozik Magyarország is, ahol 2019-hez képest 25 százalékkal kevesebb, egymillió főre vetítve 46 ember életét követelték közúti balesetek. Az elmúlt évtizedet vizsgálva a közúti balesetek halálos áldozatainak száma 39 százalékkal csökkent az országban. Az EU egészében 2010 és 2020 között 36 százalékkal esett vissza a közúti halálesetek száma.Húszszázalékos, illetve annál nagyobb csökkenést Magyarország mellett Belgiumban, Bulgáriában, Dániában, Spanyolországban, Franciaországban, Horvátországban, Olaszországban, Máltán és Szlovéniában jegyeztek fel. Ezzel szemben öt tagállamban, Észtországban, Írországban, Lettországban, Luxemburgban és Finnországban nőtt a halálesetek száma.A jelentésben megjegyezték, hogy ennek ellenére az Európai Uniónak még nem sikerült teljesítenie az előző évtizedre kitűzött célját, vagyis azt, hogy felére csökkentse a halálesetek számát. A célkitűzést egyedül Görögország (54 százalék) teljesítette, amelyet Horvátország (44 százalék), Spanyolország (44 százalék), Portugália (43 százalék), Olaszország (42 százalék) és Szlovénia (42 százalék) követett. Romániában egy évtized alatt 31 százalékkal esett vissza a balesetek száma.Kiemelték: bár ezen célkitűzés megvalósítása még várat magára, a közúti közlekedés szempontjából továbbra is az EU a világ legbiztonságosabb térsége. Amíg az unióban egymillió lakosra mindössze 42 közúti haláleset jut, addig a világátlag a 180-at is meghaladja.A tájékoztatás szerint az Európai Bizottság nagy ívű közúti közlekedésbiztonsági terveket dolgozott ki annak érdekében, hogy 2050-re nullára csökkenjen a halálos kimenetelű közúti balesetek száma az Európai Unióban.