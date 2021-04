Megegyeztek a CDU/CSU pártszövetségben, hogy ki lehet Merkel utódja

Elfogadja a Keresztényszociális Unió (CSU) a testvérpárt Kereszténydemokrata Unió (CDU) választmányának javaslatát, hogy Armin Laschet CDU-elnök, észak-rajna-vesztfáliai kormányfő legyen a pártszövetség közös kancellárjelöltje a szeptemberi németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson - jelentette be Markus Söder CSU-elnök, bajor miniszterelnök kedden Münchenben.



"A kocka el van vetve, Armin Laschet lesz az uniópártok kancellárjelöltje" - mondta Markus Söder. Bejelentésével véget ért a testvérpártok között és a CDU-ban folytatott vita a kancellárjelölt személyéről.A feladatra Armin Laschet és Markus Söder is jelentkezett. Ezt április 11-én, egy közös sajtóértekezleten jelentették be. Időközben a több mint hetven éve működő pártszövetség történetének egyik leghevesebb vitája zajlott le. A vita nem tartalmi kérdésekről szólt, hanem arról, hogy a választók hangulatát mutató felmérések és a CDU tagságában mutatkozó véleményáramlatok alapján melyik politikus vezetésével lehet sikeresebb a szövetség a szeptember 26-i Bundestag-választáson.Markus Söder és CDU-s támogatói azzal érveltek, hogy a CSU-elnök országos választói támogatottsága nagyságrendekkel meghaladja Armin Laschetét. A CDU elnökének táborában azt hangsúlyozták, hogy a közvélemény változékony, és Armin Laschet 2017-ben is alacsony népszerűségi mutatókkal vágott neki az észak-rajna-vesztfáliai tartományi törvényhozási (Landtag-) választás kampányának, és vezetésével pártja mégis legyőzte az akkor hetedik éve kormányzó szociáldemokratákat (SPD).A CDU választmánya végül egy kedd hajnalban tartott szavazáson 77,5 többséggel úgy foglalt állást, hogy elnökük legyen a testvérpártok közös jelöltje. A testület szavazati joggal rendelkező 46 tagja közül 31-en Armin Laschetre, 9-en Markus Söderre voksoltak. A titkos szavazáson hatan tartózkodtak.A CSU elfogadja a döntést, és "harag nélkül és teljes erővel" támogatja a CDU vezetőjét - jelentette ki Markus Söder pártja müncheni székházában tett sajtónyilatkozatában. Hozzátette, hogy a CDU/CSU szövetsége csak akkor lehet sikeres, ha egységes.Armin Laschet a CDU berlini székházában tartott sajtótájékoztatóján köszönetet mondott a testvérpártnak, amiért "jó és fair" együttműködéssel, transzparens, átlátható folyamat révén meghozták a döntést a kancellárjelölt kiválasztásának ügyében.Aláhúzta, hogy Markus Södernek "központi szerepe lesz Németország jövőjében", a CDU és a CSU pedig közös választási programmal és közös "csapattal" indul a választási kampányba.A program főbb vonalairól és a kancellári munkáról alkotott elképzeléseiről elmondta, hogy a legfőbb feladat a koronavírus-világjárvány megállítása, utána viszont vissza kell fizetni a járvány miatti válság enyhítésére felvett hiteleket és fel kell építeni egy "jobb, gyorsabb, modernebb" Németországot, amely minden gyermeknek egyformán biztosítja a társadalmi felemelkedés esélyét.A többi között hangsúlyozta, hogy a német társadalom "sokszínűsége esély, és nem veszély". Külpolitikai elképzeléseiről elmondta, hogy Németország csak egy erős Európában lehet sikeres, értékeit pedig "a demokráciák szövetségében", és "offenzív" módon kell képviselnie a "tekintélyelvű társadalmi modellekkel" szemben.A CDU/CSU 2005 óta megszakítás nélkül az éppen aktuális kormánykoalíció legnagyobb tagja. A 2005-ös, a 2009-es, a 2013-as és a 2017-es Bundestag-választáson is a 2018-ban leköszönt CDU-elnökvezetésével sikerült választói felhatalmazást szereznie a kormányalakításhoz.Angela Merkel a pártelnöki munka lezárása óta a kormányfői feladatokra összpontosít, nem foglal állást nyilvánosan a CDU/CSU vitáiban és a törvényhozási ciklus végeztével visszavonul a politikából. Pártja és a bajor testvérpárt szövetsége a választási győzelemre esélyes szereplők között utolsóként nevezte meg kormányfőjelöltjét. Elsőként, még tavaly az SPD döntött,alkancellár-pénzügyminisztert indítják. A Zöldeknél hétfőn jelentették be, hogytárselnök a kancellárjelölt. Az 1980-ban alapított ökopárt először vág neki kancellárjelölttel a kampánynak.A CDU/CSU országos választói támogatottsága a legutóbbi felmérések szerint 29-31 százalék között van. A második helyen a Zöldek állnak 20-23 százalékkal. A legutóbbi, 2017-es Bundestag-választáson a CDU/CSU a szavazatok 32,9 százalékát gyűjtötte össze, a Zöldek 8,9 százalékos eredménnyel az utolsó, ötödik helyen végeztek, és támogatottságuk azóta csaknem folyamatosan emelkedett.