Romániában kielégítő, Magyarországon problémás a sajtószabadság helyzete az RFS szerint

Közzétette 2021-es jelentését a Riporterek Határok Nélkül (RSF) nemzetközi újságíró-szervezet. Ebből kiderül, hogy a járvány rontott a sajtószabadság helyzetén. Az erre hajlamos kormányok kihasználták a lehetőséget arra, hogy nagyobb befolyást szerezzenek a média fölött.



Az RFS 180 országot vizsgált, a sorrendben Románia a 48. helyen (kielégítő kategória), mí Magyraország a 92. helyen (problémás kategória) végzett.Románia egyébként épp a vonal fölött helyezkedik el a "kielégítő" kategóriban és hátrább csúszott egy pozíciót a tavaly óta."A kormány újságírásról és a véleménynyilvánítás szabadságáról alkotott elképzelése ösztönzi a cenzúrát és az öncenzúrát. A média finanszírozásának mechanizmusai sok esetben átláthatatlanok vagy akár korruptak, a szerkesztési politikák pedig a tulajdonosok érdekeinek vannak alárendelve, akik gyakran propagandaeszközként használják őket" - írja az RFS a Romániáról szóló részben.



Kritizálják ugyankkor a kormány rossz járványügyi kommunikációját, mely szerintük hozzájárult a sajtó hitelének romlásához.

Megemlítik továbbá a kormánynak azt a programját, melynek keretében 40 millió eurót osztott szét a különféle médiumok között a járvánnyal kapcsolatos hiteles tájékoztatás ösztönzése céljából. A kezdeményezést, mint írják, nagyon sok kritika érte. Főként azért, mert az elosztásnál nem vettek figyelembe minőségi kritériumokat és nem feltétlenül azokhoz a portálokhoz, tévékhez, stb. jutottak a nagy összegek, melyek korrekt tájékoztatást folytattak.



Magyarország tavaly óta 3 pozíciót csúszott lefelé a rangsorban, az EU országai közül csak Bulgáriában értékelték rosszabbra a sajtószabadság helyzetét.

Az RSF értékelése szerint a koronavírus-járványt kihasználva

Orbán Viktor kormánya tovább növelte befolyását a magyar média felett

, és ma már más európai kormányoknak, például a szlovénok és a lengyelek számára is példaként szolgál.A jelentés felidézi, hogy a járvány kitörésekor olyan törvényeket fogadtak el, melyek alapján eljárással fenyegethettek újságírókat 'fake news' terjesztésének vádjával, illetve a járványra hivatkozva még nehezebb lett megismerni a közérdekű adatokat. Sérült a média sokszínűsége is Magyarországon: a Klubrádió frekvenciájának elvétele mellett az Index kormányzati megszállását emelte ki a jelentés.Amint az újságírószervezet írja, a sajtószabadság helyzetének romlása, illetve a politika befolyásszerzése azért is nagy gond, mert épp a sajtó feladata lenne a kormányok ellenőrzése. Hiszen sok esetben épp a kormányok voltak a téves információk fő terjesztői. Példaként megemlítikot,brazil elnököt ésvenezuelai elnököt, akik "olyan gyógyszereket ajánlottak, melyek hatékonysága nem volt bizonyítva az orvostudomány által".(Az RFS-jelentésben még nem szerepel ugyan, de mi hétfőn megírtuk , hogy a kirgiz hatóságok egy mérgező sisakvirágot ajánlanak a covid gyógyítására.)A lista utolsó 4 helyét Kína (177), Türkemnisztán (178, +1), Észak-Korea (179, +1) és Eritrea (180 -2) foglalják el. Eritrea 2 helyet csúszott vissza tavaly óta, így került a lista végére.A rangsor legelső helyén Norvégia végzett, mely ötötdik éve őrzi ezt a pozíciót, majd Finnország, Svédország és Dánia következik.A problémák sorában az RFS megemlítette az újságírók ellen elkövetett bántalmazásos esetek megszaporodását. Ezek jelentős része a járvánnyal kapcsolatos tüntetések alkalmával történt. Az ilyen esetek miatt csúszott hátrább egyebek mellett Németország a rangsorban, a 13. helyre kerülve, így kiesve az élbolyból.