Meghaladta a tízmilliót a beadott második oltások száma Nagy-Britanniában, mélyponton a halálozások száma

Meghaladta a tízmilliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában - közölte hétfőn Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A legfrissebb adatok szerint tavaly szeptember óta először tíznél kevesebben haltak meg 24 óra alatt a Covid-19 betegségben.



Hancock a Twitteren közzétett bejelentésében hangsúlyozta: a tízmilliónál több második dózis beadása is jelzi, hogy milyen nagy előrehaladást sikerült elérni a járvány elleni küzdelemben.Az egészségügyi minisztérium hétfő délután közzétett részletes adatai szerint a nagy-britanniai oltási kampány december 8-i kezdete óta az első oltási adagból eddig 32 932 448-an részesültek, 10 152 039-en a második dózist is megkapták, vagyis eddig összesen 43 084 487 adagot adtak be.A szaktárca hétfőn közölte azt is, hogy

az elmúlt 24 órában négyen haltak meg

Covid-19-ben. Ennél kevesebb haláleset legutóbb szeptember 7-én történt: aznap hárman haltak meg koronavírus-fertőződésben.Szeptember vége óta most először volt tíz alatt a halálos áldozatok egynapi száma Nagy-Britanniában.A nagy-britanniai járvány most lecsengő második hullámának januári tetőzése idején volt olyan időszak, amikor egy nap alatt több mint 1800-an haltak meg.Szakértők egybehangzó véleménye szerint a súlyos megbetegedések és a halálozások számának meredek csökkenésében egyértelműen az oltási kampány sikere tükröződik.A brit kormány a múlt héten bejelentette, hogy az 50 évesnél idősebb korosztályok és a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik tagja megkapta a koronavírus elleni oltást, és az állami egészségügyi szolgálat (NHS) Angliában már megkezdte a 45-49 év közötti korosztály tagjainak értesítését arról, hogy foglalhatnak oltási időpontot.A nagy-britanniai oltási kampányban ezzel megkezdődött az első olyan szakasz, amelyben a kormány egyesített oltásügyi bizottságának (JCVI) elsőbbségi listáján szereplő legveszélyeztetettebb korosztályokon, egészségi kockázati csoportokon és foglalkozási területeken kívüli lakossági csoportok - vagyis az 50 év alatti egészséges felnőttek - is hozzájuthatnak a vakcinához.Az 50 évesnél idősebb korosztály oltási programját a kitűzött határidő előtt sikerült elérni, ugyanis a kormányzati tervekben az szerepelt, hogy ezek a lakossági csoportok április 15-ig jussanak hozzá a vakcinához, de ez a cél már április 13-án, múlt kedden teljesült.A kormány következő célkitűzése az, hogy július 31-ig a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - részesüljön oltásban.Jelenleg azonban a brit egészségügyi hatóságok arra összpontosítanak, hogy minél több dózis álljon rendelkezésre a második oltási adagok beadására azok számára, akiknek esetében a kormány által a két oltásadag beadása közötti időszakra maximálisan engedélyezett 12 hét letelik.Ez jól látszik az adatokban: márciusban volt olyan időszak, amikor jóval meghaladta a 700 ezret a naponta beadott első oltási adagok száma - az eddigi napi rekord a március 20-án beadott 752 308 első dózis -, jelenleg azonban a naponta beadott második adagok száma 400 ezer közelében, az első adagoké valamivel százezer felett jár. (MTI)