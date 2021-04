A Fidesz beül az Európai Konzervatívok és Reformerek Európa Tanács-delegációjába

A Fidesz európa tanácsi delegációja csatlakozott az Európa Tanács Európai Konzervatív Frakció és Demokratikus Szövetség nevű frakciójához - tájékoztatta az MTI-t Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke hétfőn, a strasbourgi székhelyű Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének egyhetes ülése hétfői munkanapjának keretében.



Németh Zsolt telefonon nyilatkozva kiemelte: az európai konzervatívok frakciójához való csatlakozás fontos lépést jelent az európai jobboldalon belüli együttműködés kialakításának irányába az Európa Tanács fórumán belül.A közgyűlés magyar delegációjának vezetője arról is tájékoztatott, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése hétfőn a közgyűlés politikai bizottságának elnökévé választotta meg őt.Az elnöki pozíció betöltése azért is fontos, mert ez által Magyarország még sikeresebben tudja majd megvalósítani a május 21-től kezdődő, fél éves európa tanácsi elnöksége munkaprogramjának prioritásait - tette hozzá a politikus.A Fidesz hosszas viszály után március 3-án döntött az Európai Nppártból való kilépésről, miután az Európai Néppárt frakciója megszavazta azt az alapszabály-módosítást, amely szerint nemcsak tagokat, hanem egész delegációkat lehet kizárni és felfüggeszteni a néppárti képviselőcsoportból.A legesélyesebb, hogy az EP frakcióban is az ECR-hez csatlakoznak majd, ezt eredetileg a brit konzervatívok, azaz a toryk alapították, mára a leghangsúlyosabb erőt a lengyel kormánypárt jelenti benne: 24 képviselő ül benne a lengyel Jog ss Igazságosság (PiS) pártból, hozzájuk csatlakozva a Fidesznek 12 embere, ők lennének a második erő a frakcióban. Az ECR-ben jelenleg ülnek még olasz és spanyol neofasiszta pártok is, de itt ülnek a mérsékeltebb konzervatív irányt képviselő cseh Polgári Demokrata Párt (ODS) vagy a szlovák Szabadság és Szolidaritás (SaS) képviselői is.