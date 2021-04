Borrell: kapcsolataink Oroszországgal nem javulnak, a feszültség fokozódik

Az Európai Unió kapcsolatai Oroszországgal nem mutatnak javulást, épp ellenkezőleg, a feszültség több szempontból is fokozódik - jelentette ki Josep Borrell az unió kül - és biztonságpolitikáért felelős főképviselője az uniós tagállamok külügyminisztereinek hétfői videókonferenciája előtt adott sajtónyilatkozatában.



Borrell elmondta, hogy a tanácskozás első részében a külügyminiszterek áttekintik az Oroszországgal való kapcsolatokat. Elsőként szóba jön a Csehország által kiutasított orosz diplomaták ügye . Prágában szombat este jelentették be, hogy 18 orosz diplomatát utasítottak ki Csehországból, abból az okból, hogy a cseh hatóságok azt gyanítják, az orosz titkosszolgálatok tagjainak közük volt a vrbeticei lőszerraktárban 2014-ben történt robbanásokhoz.A főképviselő Alekszej Navalnij ügyével kapcsolatban elmondta, hogy az oroszországi börtönében éhségsztrájkot folytató ellenzéki politikus egészségi állapota "súlyos aggodalmakra" ad okot. Emlékeztetett, hogy vasárnap mind a 27 uniós tagállam nevében kiadott közleményében az EU arra szólította fel az orosz hatóságokat, hogy vállaljanak felelősséget Navalnij testi épségéért és biztosítsanak számára megbízható orvosi segítséget. Borrell nyomatékosította, hogy Oroszországnak most már reagálnia kell az EU felszólítására, miután februári diplomácia látogatása során ez nem történt meg.A főképviselő kitért az ukrán helyzetre is: "nagyon veszélyesnek" minősítette az orosz csapatok felsorakozását az ukrán határon, és felszólította Oroszországot, hogy amilyen gyorsan csak lehet, vonja ki haderőit a régióból.Az etiópiai helyzettel kapcsolatban ugyancsak aggodalmát fejezte ki, mivel a feszültség továbbra nem csökken a Tigrében. Nyomatékosan felszólította a konfliktusban részt vevő feleket, hogy azonnali hatállyal biztosítsanak hozzáférést rászorulók számára a humanitárius segélyekhez. (MTI)