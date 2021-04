Izraelben feloldották a szabadtéri kötelező maszkviselést

A közel-keleti ország lakosai vasárnaptól már nem kötelesek szabadtéren maszkot viselni, mivel az adatok szerint az ország túl van a járvány nehezén – írja az Agerpres.



Az iskolákat is megnyitják, ezentúl nem csak csoportonként, hanem teljes létszámban várják vissza a tanulókat, akik azért még

kötelesek egy ideig a tantermekben hordani a maszkot.

A maszkviselés továbbra is érvényes ugyanakkor minden olyan állampolgárnak, akik valamilyen zárt helyiségben tartózkodnak, és nem a családtagjaival. De várhatóan ezt a rendelkezést is hamarosan feloldják, mivel az új fertőzések száma jelentős mértékben csökkent az elmúlt időszakban.Az oltási kampány igen sikeres volt az országban, a körülbelül 9 millió lakosból 5,3 millióan megkapták a Pfizer-BionTech védőoltásának legalább az első dózisát, közel 5 millióan túl vannak az emlékeztető oltáson is.A szakértők ugyanakkor hangsúlyozták: Izraelben még nem érték el a nyájimmunitást, hiszen jelenleg apró fennakadások vannak az oltási kampányban, mivel körülbelül 1 millió 16 éven felüli fiatalt még nem oltottak be.