Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja

A holokauszt hosszú, sötét árnyéka "mindannyiunkra, sőt az egész civilizációnkra rávetül", de ennek a civilizációnak tovább kell élnie, a történtek súlyával és következményével - mondta Budapest főpolgármestere az Embermentők című szobor online avatóján pénteken.



a Facebook-oldalán azt írta,alkotását eredetileg április 25-én avatták volna fel az Élet Menete Alapítvány szervezésében Újlipótvárosban, a járványhelyzet azonban ezt nem engedte. De virtuálisan megemlékezünk azokról a hősökről, akik igazi nagybetűs Emberként viselkedtek a bajban - tette hozzá, jelezve: a bejegyzéséhez mellékelt videója az online szoboravatás része.A videóban Karácsony Gergely arról beszélt, a járvány tombolásának idején is meg kell emlékezni nemcsak a holokauszt áldozatairól, de azokról a kiváló emberekről is, akik nem nézték tétlenül, hogy "embertársainkat egy őrült eszme nevében kíméletlenül a halálba küldjék"."Élt akkoriban több száz igaz ember Budapesten, akik egy elvadult világban életüket kockáztatva nem mérlegeltek, sokszor saját családi hátterüket, neveltetésüket, korábbi gondolkodásmódjukat felülírták azért, hogy segítsenek zsidó származású embertársaikon" - tette hozzá.A főpolgármester úgy fogalmazott, a holokauszt "végtelenül nehéz örökség, amelynek tanulmányozása során az emberi lét leginkább kiélezett élethelyzeteivel szembesülünk".Karácsony Gergely szerint a holokauszt felfoghatatlanságának a felfogását segíti a volt csillagos házak közelében felállított, az embermentőknek emléket állító alkotás. Mint mondta, 1944-ben a nemzetközi védettség ellenére a nyilasok rendszeresen keresték fel az újlipótvárosi gettó túlzsúfolt házait, hogy a Duna-partra hajtsák és agyonlőjék az ártatlan embereket."A megrendítően valóságos történelmi térben áll az emlékezet és a képzelet alkotása" - jegyezte meg, kiemelve, hogy a holokauszt rémségeit bemutató elbeszélések, a kegyetlenségeket bemutató fényképek vagy a megrendítő filmrészletek "szembesítenek ugyan a múlttal, segítik feldolgozni a felfoghatatlan történelmi valóságot, de csak ritkán mutatnak reményt".Karácsony Gergely elmondta azt is, az embermentők emlékművének egymásra épülő tömbjei egy elképzelt ház falai, amelyek körülvesznek, zugokat képeznek és megvédenek. A biztonság érzése lehet a legfőbb remény annak, aki üldöztetést érez - jegyezte meg.Hozzátette: Kelemen Zénó alkotásában egy prizma töri meg az elképzelt házba érkező fényt, amelyre ha fény vetül, szivárványt alkot, "a szivárvány pedig maga az élet, maga a túlélés"."A méltó megemlékezés a holokauszt áldozataira és az embermentők tetteire nem csupán a múlt feltárása, a múltról való közös gondolkodás elvezet minket napjaink immár legfontosabb feladatához, egymás megértéséhez és megbecsüléséhez" - mondta a főpolgármester, aki köszönetet mondott az Élet Menete Alapítványnak, a szobor alkotójának, a civileknek és a XIII. kerületi önkormányzatnak, amiért "életben tartják az emlékezés lángját és hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapest polgárai méltó módon emlékezzenek a hősökre, és erősítik ezzel a hitünket, hogy városunk most és mindörökké mindannyiunk közös otthona lehet".A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapját 2001 óta minden évben április 16-án tartják, arra emlékezve, hogy 1944-ben ezen a napon kezdődött a magyarországi zsidóság gettóba zárása.