Franciaország: nemi erőszakért ítélik el azt, aki 15 évesnél fiatalabbal létesít szexuális kapcsolatot

Franciaországban csütörtökön a parlament egyhangúan megszavazta azt a törvényt, amely alapján az a felnőtt, aki 15 évesnél fiatalabbal létesít szexuális kapcsolatot, nemi erőszak miatt kerülhet börtönbe, akár 20 évre is - írja a Hotnews.



A kormány azután döntött úgy, hogy szigorítanak a gyerekek szexuális bántalmazása elleni jogszabályokon, hogy az elmúlt időszakban több, nagyobb szexuális zaklatási botrány is volt Franciaországban.A jogszabály egyik kiegészítése - "Rómeó és Júlia-klaúzus" - szerint ugyanakkor a tinédzserek közt továbbra sem lesz beleegyezési korhatár, amennyiben öt évnél nem idősebb az egyik a másiknál. Ez természetesen nem vonatkozik a szexuális agresszió eseteire, amelyek büntetendők.A jogszabály tiltja a vér szerinti rokonok közti szexuális kapcsolatot is 18 éves kor alatt, azt is nemi erőszakként kezelve. Az országban eddig nem volt beleegyezési korhatár.Ez egy történelmi törvény a gyerekeink és társadalmunk védelmében - üdvözölte a jogszabály elfogadását Eric Dupond-Moretti igazságügyi miniszter. Ana Krach képe a Pixabay -en.