Pattanásig feszültek az orosz-amerikai kapcsolatok

A NATO észak-atlanti katonai szövetség rendkívül aggályosnak tarja az orosz haderőösszevonást - hangsúlyozta Jens Stoltenberg azzal kapcsolatban, hogy Oroszország jelentős haderőt vont össze az ukrán határ mentén és az általa elcsatolt Krím félszigeten.



A haderő mozgatását és a kelet-ukrajnai területeken végrehajtott katonai műveleteit Moszkvának azonnal le kell állítania, a katonai erőket pedig ki kell vonnia az ukrán területekről - jelentette ki a NATO főtitkára.amerikai védelmi miniszter kijelentette továbbá: az Egyesült Államok Ukrajna területi egységének tiszteletben tartására szólítja fel Oroszországot. Washington továbbra is segítséget nyújt Ukrajnának, és elkötelezett az ország védelmi szükségleteinek támogatása mellett - tette hozzá Austin.Jens Stoltenberg,amerikai külügyminiszter és Lloyd Austin közös sajtótájékoztatóján a fő téma annak bejelentése volt , hogy a NATO-tagországok úgy döntöttek, május 1-jéig megkezdik az Afganisztánban szolgáló misszió erőinek kivonását.amerikai elnök szerdán felhívtaorosz elnököt, és személyes csúcstalálkozóra tett javaslatot. Az indítvány értelmében a két elnöknek egy harmadik országban kellene találkoznia az elkövetkező hónapokban. Finnország és Csehország szerdán kifejezte készségét az orosz-amerikai csúcs megrendezésére.Oroszország tanulmányozni és elemezni fogja az elnöki csúcstalálkozóra vonatkozó washingtoni javaslatot - jelentette ki, a Kreml szóvivője újságíróknak szerdán Moszkvában. "Egyelőre korai még ennek a találkozónak a konkrétumairól nyilatkozni" - mondta Peszkov a csúcs lehetséges helyszínére és időpontjára vonatkozó kérdésre válaszolva. "A vezetők megállapodtak, hogy a témáról a továbbiakban diplomáciai csatornákon fognak tárgyalni" - tette hozzá.Peszkov szerint az előkészületek még nem kezdődtek meg. A szóvivő nem kívánt válaszolni arra a kérdésre, hogy vajon Moszkva az előzetes egyeztetés során fel fogja-e vetni, hogy Biden kérjen bocsánatot, amiért egy tévéinterjúban igenlően válaszolt arra a riporteri kérdésre, hogy gyilkosnak tartja-e Putyint. Nem felelt arra sem, hogy a téma felmerült-e egyáltalán.Az orosz tisztségviselő tárgyilagosnak nevezte a két elnök "időben meglehetősen hosszú" tárgyalásának hangnemét. Közölte, hogy az Oroszországban elítélt ellenzéki politikus,ügyéről a felek nem ejtettek szót. Peszkov beszámolója szerint Moszkva tovább tanulmányozza Putyinnak a Biden által kezdeményezett, április 22-23-i klímacsúcs-videokonferencián való részvételének kérdését is. Mint mondta, az eseménnyel kapcsolatos információk csak most kezdenek érkezni az orosz félhez.A Kreml közölte, hogy, az Egyesült Államok moszkvai nagykövete szerdára meghívást kapott Dmitrij Usakov orosz elnöki külügyi tanácsadótól. A RIA Novosztyi hírügynökség a külügyminisztériumra hivatkozva azt írta, hogy a tárgyaláson elhangzott az a figyelmeztetés, hogy ha az amerikai fél Bidennek a kapcsolatok javítására vonatkozó kijelentése után barátságtalan lépéseket tesz szankciók formájában, akkor az orosz fél a leghatározottabb módon fog reagálni.Peszkov, aki kijelentette, hogy a fenti találkozó nem tekinthető a csúcs előkészítése részeként, újságíróknak azt is elmondta, hogy megítélése szerint csak akkor csökkenhet a feszültség Ukrajnában, ha az ukrán hadsereg lemond a "provokatív lépésekről". Megalapozatlannak nevezte az orosz területen végrehajtott orosz csapatmozgásokkal kapcsolatos aggályokat.külügyi szóvivő azzal kapcsolatban, hogy

Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes kedden Oroszország "ellenségének" minősítette az Egyesült Államokat

, így fogalmazott: "Azok a bejelentések és lépések, amelyeket (Washington részéről) hallottunk, nem hagyott számunkra más lehetőséget a helyzet leírására." A szóvivő szerint

az ukrán elit a vele "összejátszó" NATO felbujtására tartja fenn a feszültséget a Donyec-medencében

. Kifogásolta, hogy a "kijevi rezsimet lelkesítő" EU sosem fejezte ki aggodalmát sem az ukrán csapatmozgás, sem a Donyec-medencei polgári áldozatok miatt, és Moszkvát tette felelőssé a történtek miatt.Zaharova azzal vádolta az új uniós vezetést, hogy az ukrán féllel együtt igyekszik elbagatellizálni a politikai rendezés alapjául szolgáló, az ENSZ Biztonsági Tanácsa által is jóváhagyott, kötelező érvényű minszki megállapodások jelentőségét.