Bhután csodája: 16 nap alatt beoltották a felnőtt lakosság 93%-át

A buddhista asztrológia elvei szerint a kis himalájai királyságban, Bhutanban mindössze 16 nap alatt sikerült beoltani a felnőttkorú lakosság 93%-át. Ezzel Bhután megelőzte Izraelt, az Egyesült Államokat és Bahreint a lakosság átoltottsági arányát tekintve. A királyságnak összesen 800 ezer lakója van, és az összlakosságot véve 62%-os az oltottsági arány. Az oltáskampány csak március 27-én kezdődött, és önkéntesek segítették.



Kérdés, hogy miért döntöttek úgy, hogy csak március végén kezdenek el oltani, miközben az AstraZeneca első szállítmányai már januárban megérkeztek az országba? A három hónapos várakozás oka, hogy a buddhista asztrológusok ezt tanácsolták - írja a Hotnews. Ebben a kontextusban fontos információ, hogy az első oltást egy, a Majom évében született nő kapta meg, és a beoltást a buddhista szerzetesek énekei és imái kísérték., a bhutáni egészségügyi minisztérium államtitkára azt nyilatkozta, az oltásokat folyamatosan adják mindazoknak, akiket eddig még nem sikerült beoltani; Bhutánnak elegendő készlete van a teljes lakosság beoltására.A világjárvány kezdete óta Bhutánban mindössze 910 fertőzést jegyeztek, és egyetlen halálesetet.Hogyan lehetséges, hogy egy szegénynek nevezhető pici ország ilyen jól kezelte a koronavírus-járványt? "Már tavaly márciusban a bhutáni kormány elkezdte a napi járványadatok roppant részletes közlését, továbbá működésbe léptetett egy telefonos forródrótot, amelyen minden, a koronavírussal összefüggő eseményt be lehetett jelenteni. Nem engedtek be több turistát az országba, bezárták az iskolákat és minden közintézményt, a fitnesztermeket és a filmszínházakat, rugalmas munkaidőt léptettek életbe, és szakadatlan propagandát fejtettek ki az arcmaszk viselése, a gyakori kézfertőtlenítés és a távolságtartás mellett" - írta az Index ebben a háttéranyagban A királyságba érkezők jelenleg is egy 21 napos kötelező karantént vállalnak. Egy bezárkózási periódus után most minden iskola és intézmény nyitva áll, és figyelik a Covid-19 megelőzési protokollok betartását. jboots képe a Pixabay -en.