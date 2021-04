Petíció indult az Európai Tanács elnökének lemondásáért, amiért nem jól kezelte Erdogan bunkóságát

Petíció indult Charles Michel, az Európai Tanács elnökének lemondásáért, amiatt, ahogyan az április 6-i "sofagate"-incidenst kezelte - azaz nem kezelte.



egy hete találkozott Ankarában az EU két képviselőjével, Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, valamintbizottsági elnökkel megvitatni, hogy az EU és Törökország hogyan tartsa fenn az együttműködést az olyan fontos ügyekben, mint például a nemzetközi migráció kezelése.„A diktátor csapdát állított mindkettejük számára azzal, hogy csak egy széket helyezett el maga mellett a hivatalos találkozón. És ön, Michel úr, rohant ahhoz a székhez, szinte majdnem rajta elfeküdve, annyira el akarta azt foglalni” – áll a női jogvédő csoportok – mint a Nők Nemzetközi Jogi Ligája vagy a Millennia2025 – képviselői által kezdeményezett petícióban.Az esetről mi is beszámoltunk . Von der Leyennek végül a valamivel távolabb lévő kanapén kínáltak fel egy helyet, vele szemben pedig a török külügyminisztert ültették le egy másik kanapéra, aki viszont a diplomáciai rangsorban alsóbb helyet foglal el.A török szervezők egyértelműen protokolláris hibát vétettek azzal, hogy eggyel kevesebb széket helyeztek ki. Charles Michel stábja azzal védekezett, hogy ilyenkor a magasabb rangú politikus, tehát Michel foglal először helyet. Később azonban maga Charles Michel ismerte el a jelenetről készült felvételeket látva, hogy „lehet, hogy érzéketlen voltam”, és ezért elnézést kért, hozzátéve, hogy attól félt: a török féllel való diplomáciai botrányt kockáztatja, ha a kínos helyzetben kritikusan nyilvánul meg.A petíciót indítók szerint Michel vétett egyrészt a diplomáciai szabályok ellen, amikor férfiként leült a vele nőként egyenrangú von der Leyen előtt, és csendben maradt annak ellenére, hogy látta a bizottsági elnök zavarodottságát. „A diktátor (Erdoğan – a szerk.) közben figyelte az ön játékát, és pontot szerzett. Megadta neki a kárörömöt azzal, hogy olyan súlyosan beleesett a csapdájába.” A petíció kezdeményezői szerint az Európai Tanács elnöke az Európai Unió ellen is vétett a meggondolatlan viselkedésével, hiszen így „a diktátornak” azt a képet közvetítette, hogy belső konfliktusok vannak az EU-ban, és intelligencia hiányában is vannak – akkor, amikor „Törökország EU-ba való belépésének kérdése továbbra is komoly és megoldatlan vitát jelent”.„Szánalmas!” – áll a petíció EU-ról szóló részében Charles Michel viselkedéséről és arról, hogy ahelyett, hogy elismerte volna, hogy beleesett Erdoğan csapdájába, mentegetőzni kezdett, és megpróbálta biztosítani a közvéleményt a nemek közötti egyenjogúságba vetett hitéről, miközben pont ezzel erősítette meg a hibáját. „Ha a #szexizmus és a #nőgyűlölet még ma is létezhet, az azért van, mert a szemtanúk csendben maradnak, vagy profitálnak a nők kizárásából” – áll a petíció EU-val foglalkozó részében.Végül a petíció azt is Michel szemére veti, hogy viselkedésével megerősítette az erdoğani Törökország nőket elnyomó gyakorlatát akkor, amikor nemrég léptek ki az Isztambuli Egyezményből.A petíciót kedd éjfélig lehet aláírni.A "sofagate"-ügyben csúcstalálkozót is tartanak kedden, amin részt fog venni az Európai Tanács és a Bizottság elnöke mellett az Európai Parlament elnöke, David Sassoli, valamint az EP-frakciók vezetői. Az értekezleten pedig az uniós vezetők meg fogják vitatni többek között azt is, hogy mi történt egy hete Ankarában.