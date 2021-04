Addig nem hagyhatja el a Szuezi-csatornát az Ever Given, amíg nem fizet a tulajdonosa 1 milliárd dollárt

Az egyiptomi hatóságok addig nem engedik, hogy Ever Given elhagyja a Szuezi-csatornát, amíg a vizsgálatok véget nem érnek és a cég ki nem fizeti a nagyjából 1 milliárd dolláros kártérítést a csatornát felügyelő hatóságnak - írja a Business Insider Osama Rabie, a csatornahatóság elnökének nyilatkozatára hivatkozva. Állítása szerint, ha az Ever Given tulajdonosai nem fizetnek, akkor bíróságon keresztül próbálják meg kiperelni belőlük a pénzt.



A cégnek azért kell ennyit fizetnie, mert az által, hogy az Ever Given eltorlaszolta a csatornát, jelentős károkat okozott. Egyrészt ebből fogják finanszírozni a hajó kiszabadításán, illetve a csatorna medrének a helyreállításán dolgozókat. Ezenfelül annak a körülbelül 400 hajónak a tulajdonosát is ebből az összegből akarják kártalanítani, amelyek az Ever Given miatt rekedtek meg a csatornánál. Egyiptom államnak 95 millió dolláros kárt okozott a blokád.Eric Hsieh, az Evergreen Marine Corp viszont úgy nyilatkozott, hogy emiatt nem nekik kell majd fizetniük, hanem a biztosítónak, és úgy gondolja, hogy az általa vezetett vállalat nem felelős a kárért.