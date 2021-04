Meghalt Fülöp herceg, II. Erzsébet királynő férje

99 éves korában elhunyt II. Erzsébet brit királynő férje, Fülöp, Edinburgh hercege. A királyi család bejelentette a hírt.



Fülöp a görög és a dán királyi családba, Görögországban született, de családját csecsemőkorában az országból kiűzték. Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban végzett tanulmányai után 1939-ben, 18 éves korában belépett a Brit Királyi Haditengerészetbe. 1939 júliusától kezdett levelezni a 13 évesvel, akivel 1934-ben találkozott először.A második világháború alatt a Földközi-tenger és a Csendes-óceán flottáin szolgált. A háború után VI. György engedélyt adott Fülöpnek Erzsébet feleségül vételére. Mielőtt 1947 júliusában hivatalosan bejelentették eljegyzésüket, lemondott görög és dán királyi címeiről, brit állampolgárságúvá vált és az anyai nagyszülők vezetéknevét anevet vette fel. 1947. november 20-án feleségül vette Erzsébetet. Közvetlenül az esküvő előtt ő lett Edinburgh hercege, Merioneth grófja és Greenwich bárója. Fülöp elhagyta az aktív katonai szolgálatot, amikor Erzsébet 1952-ben királynő lett. 1957-ben hivatalosan is brit herceg lett.Fülöpnek és Erzsébetnek négy gyermeke született:és. 1960-ban a Királyi Államtanács által kiadott rendelet szerint, a királyi címeket és titulusokat nem viselő leszármazottak használhatják a Mountbatten-Windsor vezetéknevet, azonban a királyi család néhány olyan tagja is használja, akik címmel rendelkeznek, ilyen például Anna hercegnő, András herceg és Eduárd herceg.Lelkes sportrajongó volt, például segített kidolgozni a fogathajtó események szabályait. Több mint 780 szervezetnek volt a tagja, védnöke vagy az elnöke, a 14-24 évesek számára alapított Edinburgh-i herceg díjának elnöke is volt. A brit uralkodói házastársak közül, ő szolgált a leghosszabb ideig az uralkodó mellett és a brit királyi család legidősebb férfi tagját veszítette most el. 1952 és 2017 között, 22 219 eseményen vett részt egyedül és 5496 beszédet tartott. 96 évesen, 2017. augusztus 2-án visszavonult a közélettől.