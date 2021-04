Az emberkereskedelem áldozatai is még kiszolgáltatottabb a járvány miatt

A koronavírus-világjárvány még kiszolgáltatottabbá tette az emberkereskedelem áldozatait, a tagállamoknak ezért többet kellene tenniük az áldozatok azonosítása és védelme, valamint az emberkereskedelem felszámolása érdekében - foglalt állást az Európa Tanács emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó szakértői csoportja (GRETA) pénteken.



A strasbourgi székhelyű, 47 tagországot számláló Európa Tanács szakértői csoportjának a 2020-as tapasztalatokat összesítő jelentése mindenekelőtt arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberkereskedők a legtöbb esetben nem engedik, hogy áldozataik biztonságos szálláshoz és egészségügyi ellátáshoz jussanak, akadályozzák az alapvetően szükséges támogatáshoz való hozzáférésüket, kihasználják bizonytalan pénzügyi helyzetüket, szexuálisan kizsákmányolják és bántalmazás kockázatának kiteszik ki őket.A jelentés utalt arra, hogy egyes országokban a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó intézkedések is növelték az emberkereskedelem áldozataira leselkedő veszélyeket. Megemlítették például, hogy a rejtett prostitúció megnövekedett, és nagyobbak lettek az abban érintettek egészségét fenyegető veszélyek is. Kiemelték továbbá, hogy a rendkívüli intézkedések nehezítik az illegálisan Európába csempészett emberek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését, ez növeli körükben a traumatizáció, ezáltal pedig az áldozattá válás valószínűségét.A jelentéstevők szerint a kiszolgáltatott menedékkérők biztonsága szempontjából kulcsfontosságú, hogy a tagállamok illetékes hatóságai hatékonyan azonosítsák az emberkereskedelem áldozatait, és biztosítsák számukra az Európa Tanács emberkereskedelem elleni egyezménye alapján őket megillető támogatást, segítséget és védelmet. Ezzel kapcsolatban arra hívták fel a figyelmet, hogy javítani kell az igazságszolgáltatási rendszereket, azok számos országban tapasztalható hiányosságai ugyanis akadályozzák az emberkereskedők elszámoltathatóságát, valamint a kártérítés biztosítását az áldozatok számára.A szakértői csoport egyúttal felszólította Oroszországot, hogy ratifikálja az Európa Tanács emberkereskedelem elleni egyezményét, melyet az összes többi tagállam, valamint a tagsággal nem rendelkező Fehéroroszország már törvénybe iktatott. Hozzátették: 2020 augusztusában Izrael hivatalosan is kifejezte szándékát, hogy csatlakozni kíván az egyezményhez.