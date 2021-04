EMA: lehet összefüggés az AstraZeneca-oltás és a trombózisos esetek között, de megéri oltatni

Összefüggés lehet az AstraZeneca-oltás és a nagyon kisszámú, véralvadással kapcsolatos esetek között - jelentette be az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szerdán a gyógyszerkockázat-értékelő bizottságának (PRAC) újabb vizsgálata után - írja a hvg.hu.



Ennek ellenére az EMA továbbra is ajánlja az AstraZeneca-oltások használatát, mivel annak előnyei jóval meghaladják a hátrányait.Az Európai Gyógyszerügynökség szerint ugyanakkor

az alacsony trombocitaszámot az AstraZeneca nagyon ritka mellékhatásaként kell feltüntetni

, fel kell hívni az egészségügyi dolgozók és a beoltottak figyelmét arra, hogy az oltást követő két hétben vérrög képződhet a szervezetükben.

A tünetek, amelyek megjelenésére figyelni kell a oltás utáni két hétben

- légzési nehézség- mellkasi fájdalom- lábdagadás- erőteljes alhasi fájdalom- erős fejfájás vagy homályos látás- apró vérfoltok a bőr alatt (nem csak az oltás helyén)A vérrögképződéssel járó megbetegedés, amely a trombociták számának alacsony számával áll összefüggésben néhány esetben, eddig igen alacsony arányban fordult elő az AstraZeneca cég termékével beoltottak körében. Az EMA tájékoztatása szerint az Európai Gazdasági Térség országaiban és Nagy-Britanniában több mint 25 millió embert oltottak be AstraZeneca-vakcinával, és mindössze 62 esetben számoltak be agyi, 24 további alkalommal pedig a belső szerveket érintő torombózisról, és közülük 18-an vesztették életüket.az EMA igazgatója az eredményeket ismertető sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy ha valakinek AstraZeneca-oltást ajánlanak, azt el kell fogadni, ugyanis sokkal nagyobb esélye van annak, hogy valaki a koronavírusban meghal, mint annak, hogy a vakcina mellékhatásaként életét veszti.Noha Cooke elismerte, hogy az eddig jelentett trombózisos esetek többségében 60 év alatti nők voltak az érinetettek, azt is kifejtette, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján végzett vizsgálat nem állapította meg, hogy bizonyos életkorú vagy nemű betegek hajlamosabbak lennének a vérrögképződésre, ahogy korábbi betegségek sem jelezhetik a kockázatot előre.