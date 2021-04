Vera Jourová: a tagállamoknak el kel köteleződni a romák esélyegyenlősége iránt!

Elengedhetetlen az Európai Unió tagállamainak elköteleződése a romák esélyegyenlősége iránt - írta a romák április 8-án esedékes nemzetközi napja alkalmából kiadott szerdai közös nyilatkozatában Vera Jourová értékekért és átláthatóságért, Várhelyi Olivér bővítéspolitikáért és Helena Dalli egyenlőségért felelős uniós biztos.



Kiemelték, hogy a romák többségének még napjainkban is előítéletekkel, cigányellenességgel, és társadalmi-gazdasági kirekesztéssel kell szembenéznie, továbbá a koronavírus-járvány nagyban hozzájárul helyzetük súlyosbodásához."Mindent meg kell tennünk azért, hogy ne pusztán a roma kisebbséget erősen sújtó válsághelyzetet kezeljük, hanem valódi változásokat is elérjünk a roma közösségben" - hívtak fel a figyelmet a nyilatkozatukban.Ennek érdekében - húzták alá - az Európai Bizottság múlt októberben új, a romák esélyegyenlőségére irányuló tízéves keretstratégiát fogadott el, amely e kisebbség esélyegyenlősége, társadalmi részvétele és befogadása mellett kulcsterületként kezeli az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz és lakhatáshoz való hozzáférésük javítását."Az uniós tagállamok is egyhangúlag támogatták a stratégiát, ez egyértelműen jelzi elköteleződésüket a roma közösségeket érő kihívások kezelésében" - írták.Hozzátették, hogy a romastratégia kulcsszerepet játszik a Nyugat-Balkánnal folytatott csatlakozási tárgyalásokban is.A romák nemzetközi napját 1990 óta a romák első nemzetközi találkozójának emlékére tartják, amely 1971. április 7. és április 12. közt zajlott le Chelsfieldben, London közelében.