Izrael felrobbantott egy iráni felderítő hajót

Izrael áll a Saviz nevű iráni felderítő hajó ellen a Vörös-tengeren elkövetett keddi robbantás mögött - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet szerdán.



A hírportál idézi a The New York Times című újság - meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozó - beszámolóját, amely szerint az izraeli hadsereg a hajótestre telepített vízi aknákkal követte el a támadást az amerikai-iráni nukleáris tárgyalások megújításának első napján.Korábban az iráni médiában számos felvételt tettek közzé az iráni Forradalmi Gárdához tartozó, lángoló Savizról, amelyet kedden reggel fél nyolckor a Vörös-tenger eritreai partjainál ért a támadás.A Saviz hivatalosan teherhajónak minősül, de az amerikai lap szerint valószínűleg ez az első katonai célra használt hajó, amelyet megtámadtak az elmúlt két év izraeli-iráni tengeri összecsapás-sorozatában. Az iráni jelentések szerint a vízi jármű az elmúlt években a kommandós erőket segítette a kalóztámadások elleni védekezésben.Az elmúlt hónapok nemzetközi médiabeszámolói szerint a hajó az iráni Forradalmi Gárdát szolgálja a hírszerzésben, valamint az iráni olajszállítások vörös-tengeri útvonalának biztosításában.A The New York Times jelentése szerint - idézi a ynet - Izrael előzetesen tájékoztatta az Egyesült Államokat a készülő akcióról.Az amerikai lap úgy tudja, hogy a robbantást elhalasztották, hogy a térségben tartózkodó Dwight D. Eisenhower nevű amerikai repülőgép-hordozó előbb megfelelő távolságba kerüljön a Saviztól. A robbantás idejére az Eisenhower körülbelül 320 kilométerre távolodott el a helyszíntől.Izrael hivatalosan nem erősítette meg, de nem is tagadta felelősségét a Saviz elleni támadásban.Izrael és Irán között két éve titokban haditengerészeti árnyékháború zajlik, amelyben Izrael kőolajat és fegyvereket szállító iráni kereskedelmi hajókat támadott meg a Földközi-tenger keleti részén és a Vörös-tengeren.Március végén Irán rakétát lőtt ki az Udi Angel izraeli üzletember tulajdonában álló, Lori nevű konténerszállító hajóra az Arab-tengeren, de ez a támadás nem követelt emberéletet, és nem okozott jelentős anyagi kárt.Izraeli tisztségviselők nem kommentálták kedden a Saviz elleni támadás hírét.Néhány órával a támadás híre előtt ugyanakkor a márciusi választások után újabb kormányalakításra felkért Benjámin Netanjahu miniszterelnök a Likud párt frakcióülésén kijelentette: "Nem szabad visszatérni az Iránnal kötött veszélyes nukleáris megállapodáshoz, mert a nukleáris Irán létébenveszélyezteti Izraelt, és súlyos veszélyt jelent az egész világ biztonságára".