Negatív rekord: egy nap alatt 311 ember hunyt el koronavírussal Magyarországon

Rekordszámú, 311, többségében idős, krónikus beteg hunyt el Magyarországon, és újabb 1933 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán. Ez különösen magas elhalálozási szám, ha például arra gondolunk, hogy a kétszer akkora lakossággal rendelkező Romániában a negatív rekord 213 személy.



Magyarországon eddig 2 536 751 embert oltottak be, közülük 1 005 936-an már a második adag vakcinát is megkapták.A kormányzati portálon azt írták: 693 676-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 22 409-re, a gyógyultaké 419 152-ra emelkedett.Az aktív fertőzöttek száma 252 115-re nőtt. Kórházban 12 202 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1407-en vannak lélegeztetőgépen.Hatósági házi karanténban 47 578-an vannak, a mintavételek száma 4 795 584-re nőtt.Orbán Viktor miniszterelnök kedden jelentette be, hogy nyitások követeznek az országban.