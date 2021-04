Reuters: átlépte a három milliót a koronavírus áldozatainak száma

Átlépte kedden globálisan a három milliót a koronavírusban elhunyt emberek száma - írja a Reuters.



A hírügynökség adatai szerint míg két millió haláleset egy év alatt, addig az utolsó egy millió mindössze három hónap alatt következett be, ez jól jelzi, hogy a vírusnak jóval fertőzőbb változatai terjednek, de azt is, hogy az emberek óvatlanabbak lettek a sok korlátozást megelégelve.Jelenleg Brazíliában van lakosságarányosan a legtöbb haláleset, az elhalálozások mintegy negyede a dél-amerikai országban történik.A brazil helyzettel kapcsolatosan az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is aggodalmát fejezte ki, mondván, nagyon súlyos a válság, és ez az egészségügyi rendszer összeomlásához vezetett.Indiában is nagyon gyorsan terjed a vírus az elmúlt időszakban, az Egyesült Államok után itt regisztráltak még 100 000 fölötti napi fertőzésszámot. Mahárástra államban a legsúlyosabb a helyzet, itt hétfőn bezártak a bevásárlóközpontok, mozik, éttermek és egyházi terek, mivel a kórházak már nem bírják a terhelést.A járvány Európát is súlyosan érintette, eddig 1,1 millió haláleset az 51 európai országban történt, a legtöbb az Egyesült Királyságban, Oroszországban, Franciaországban, Olaszországban és Németországban.Jelenleg az Egyesült Államok vezeti a globális elhalálozási listát, több mint 555 000 áldozata van itt vírusnak, a globális elhalálozásnak körülbelül 19 százaléka ebben az országban történt. Az elmúlt három hétben itt is megugrott ismét a fertőzésszám, viszont gyors ütemben halad az oltáskampány is, a lakosság egy harmada már megkapta valamelyik vakcinából az első adagot.Globálisan az oltáshelyzet úgy áll, hogy legalább 370 millió ember, ez a globális populáció 4,75 százaléka. A WHO azt ajánlja a fejlett országoknak, hogy segítsenek a fejletlenebbeknek, hiszen a vírus a bolygón csak így fékezhető meg végső soron.