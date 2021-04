Még mindig magas a halottak száma, de Magyarország nyit

Orbán Viktor április hatodikán a Facebook-oldalán jelentette be, hogy megvan a két és fél millió beoltott, ezért hetedikétők kezdődően kinyithatnak a boltok, és újra indulhatnak a különböző szolgáltatások is - adta hírül a Telex. A nyitás ellenére a járványügyi intézkedések betartására kéri a miniszterelnök az embereket. Az oltáskampány hasonló tempóban zajlik tovább, és Orbán arra kéri a magyar állampolgárokat, hogy regisztráljanak, és menjenek oltani.



A nyitás várható volt, mert már néhány nappal ezelőtt közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ, hogy rövidesen elérik a 2 és fél millió beoltottat. Magyarországon kiemelt jelentősége van ennek a számnak, korábban ugyanis Orbán Viktor és Gulyás Gergely is azt kommunikálták, hogy ennyi beoltottra lesz szükség ahhoz, hogy megkezdődhessék a nyitás.A Telex arra is magyarázattal szolgál, hogy miért épp a 2,5 milliós számnál húzták meg a határt. A portál szerint ez az érték február közepe óta kering a köztudatban, egészen pontosan azóta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egy rádióinterjúban úgy fogalmazott, hogy húsvétra beolthatnak mindenkit, aki addig regisztrált az oltásra – ez akkoriban durván 2,5 millió ember volt. Orbán Viktor egy héttel később megismételte ezt az állítását, és azt mondta, hogy április elejére elérheti a 2 millió 582 ezret a beoltottak száma. Március közepén már konkrétum is társult a számhoz, a miniszterelnök 19-én a Kossuth rádióban azt mondta , hogy egyelőre maradnak a korlátozások, de 2,5 millió beoltottnál kezdődhet a nyitás. Legutóbb Orbán Viktor mondta el múlt szerdán a köztévében , hogy azért 2,5 milliónál húzták meg a határt, mert számításaik szerint ebben minden olyan 65 év fölötti benne van, aki regisztrált az oltásra.Mindeközben a járványügyi adatok és az elhalálozások magas száma azt mutatja, hogy bár csökkenőben vannak a napi adatsorok, még nem sikerült teljesen legyőzni a harmadik hullámot.

A portál szerint a következő módosításokra lehet számítani:

• a kijárási tilalom este tíz órára módosul, este 10-től hajnali ötig tart;az üzletek hajnali öttől fél tízig lehetnek majd nyitva;• valamennyi bolt kinyithat, de az üzletekben és boltokban biztosítani kell, hogy tíz négyzetméterenként csak egy vásárló legyen;• a szolgáltatásoknál a március 8-i szigorítások előtti szabályokra térnek vissza, vagyis kinyithatnak a fodrászok, kozmetikák és más szolgáltatók;• a vendéglátó egységek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, és a szállodák sem fogadhatnak vendégeket.