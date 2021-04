Rendkívüli: összefüggést találtak az AstraZeneca vakcinája és a vérrögképződés között!

Világos kapcsolat van az AtraZeneca vakcina és a vérrögképződés között az Európai Gyógyszerügynökség vezetője szerint. Marco Cavaleri, az ügynökség vezetője egy kedden megjelent, az Il Messagerro olasz lapnak adott interjúban beszélt erről.



Cavaleri azt mondta, az elkövetkező órákban az Európai Gyógyszerügynökség is meg fogja erősíteni az információt.Marco Cavaleri szerint pontosan nem tudni még, hogyan is okoz az oltás vérrögöt, viszont a kapcsolat ennek ellenére kimutatható.Néhány hete merült fel a gyanú az esetleges súlyos, de ritka mellékhatások kapcsán, miután atípusos trombózis eseteit figyelték meg az AstraZeneca-val oltott embereknél.Tucatnyi esetet azonosítottak már, amelyek közül több halálhoz vezetett. Az Egyesült Királyságban március 24. óta összesen 18,1 millió adagból 30 eset és hét haláleset történt.A mai napig az EMA azzal érvelt, hogy "nincs bizonyított ok-okozati összefüggés a vakcinával", még akkor is, ha ez "lehetséges", és hogy a koronavírus elleni oltás előnyei mindig felülmúlják a kockázatokat., az AFP által megkérdezett Kelet-Angliai Egyetem orvosi mikrobiológiai szakembere számára "a bizonyítékok inkább abba az irányba mutatnak, hogy valóban az Oxford-AstraZeneca oltás az oka".