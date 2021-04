A magyar külügy a székely önkormányzati vezetők megbüntetése kapcsán is a „migránsokat” emlegeti fel

A magyar külügy érdekes álláspontra helyezkedett azzal kapcsolatosan, hogy idén ismét megbírságoltak több székelyföldi önkormányzati vezetőt, amiért március 15-én magyar zászlókkal ünnepeltek.



, a Lehet Más a Politika (LMP) parlamenti képviselője még március 17-én nyújtott be kérdést külügyminiszterhez címezve a magyar parlamentben, a képviselő arra szeretett volna választ kapni, hogy tervez-e a kormány nyilvános kiállástmellett, illetve, mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy jövőre ne ismétlődhessen meg a büntetés Sepsiszentgyörgy polgármesterével.A kérdésre április elsején válaszoltkülügyi államtitkár, aki a beadványra írt válaszában kifejtette, hogy nemcsak Antal Árpádot büntették meg, és a kormány az érintett magyar önkormányzati vezetőkkel való konzultálás után arra jutott, hogy a probléma törvényalkotási szinten oldható meg . "E tekintetben előre mutatónak tartjuk, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség az úgynevezett »zászlótörvény« módosítását kezdeményezi" - írja Magyar Levente.Magyar a válaszlevél végén a "migránsokat" is fölemlegette, mondván, a "kormány Alaptörvényben rögzített feladata a Magyarország határain kívül élő magyarok támogatása, a jogaik melletti kiállás minden fórumon. A Külgazdasági és Külügyminisztérium mindig is ennek megfelelően jár el. Ennek alapján azt is elfogadhatatlannak tarjuk, hogy Brüsszelben az illegális bevándorlók fontosabbak, mint a nemzeti közösségek" - írja.