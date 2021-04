Az EU és az USA aggódik az Ukrajna körüli orosz katonai mozgósítás miatt

Az Európai Unió kül-és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell, az EU támogatásáról biztosította Ukrajnát, ugyanakkor kifejezte aggodalmát az ukrán határ mentén történő orosz haderők mozgolódása miatt - számol be a Digi24.



Talked to Ukraine Foreign Minister @DmytroKuleba. Following with severe concern the Russian military activity surrounding Ukraine.



Unwavering EU support for🇺🇦 sovereignty & territorial integrity. Will further discuss with @DmytroKuleba and EU Foreign Ministers at next FAC.