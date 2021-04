Késes támadás volt a Capitoliumnál, egy rendőr meghalt - lezárták a környéket

Áttört egy barikádot egy autó Washingtonban, a Capitoliumnál. Két rendőr megsérült, az autó vezetőjét meglőtték, őt kritikus állapotban vitték kórházba, ott belehalt a sérüléseibe. Az egyik rendőr a kórházba szállítás után meghalt. Az épületet és a környékét lezárták.



Készenlétben a katonaság a Capitolium előtt. Fotó: Win McNamee/Getty Images

A CNN-nek a rendőrség azt írta: a támadó egy késsel a kezében szállt ki az autójából. Nem reagált a felszólításra, hogy tegye le, megszúrt két rendőrt, ezért meglőtték. Mindhármukat kórházba szállították.

Az egyik rendőr sérülése súlyosabb volt, belehalt a sérüléseibe. A támadó helyszíni beszámolók szerint eszméleténél volt, mikor kórházba vitték, de végül ő is meghalt.



A rendőrség másfél órával a támadás után tartott sajtótájékoztatót, ott jelentették be az egyik rendőr és a támadó halálhírét is. Mint elmondták, a támadó autóval hajtott az épülethez, az egyik rendőrségi barikádba hajtott, majd egy késsel kiszállt és a rendőrökre támadt, ők pedig rálőttek. Azt is elmondták: egyelőre nincs arra utaló jel, hogy a támadónak bármilyen terrorszervezethez köze volna.A helyszíni felvételek alapján nagy a rendőri készültség, ami nem meglepő. Január 6-án, miközben a kongresszus két háza az elnökválasztás eredményét próbálta volna hitelesíteni, Trump-párti tüntetők ostromolták meg az épületet, és a rendőrség nem tudta kint tartani a tömeget. Aznap négyen is meghaltak a zavargás közben, köztük egy capitoliumi rendőr. Január 6-án több mint három órával azután vonultak ki, hogy a Capitoliumból befutott a segítségkérés. Most szinte azonnal kiértek.