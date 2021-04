20 éves az azonos neműek házassága Hollandiában

Hollandiában húsz éve engedélyezték az azonos nemű párok házasságkötését hivatalosan. Az évfordulón jogvédők arra hívják fel a figyelmet, hogy az Európai Unión belül is nagyok a különbségek: több országban egyenlő jogok mentén házasodhatnak az LMBTQ közösség tagjai, más országok, így Magyarország tiltja a melegek házasságát.



Írországban alkotmánymódosító népszavazás legalizálta az egyneműek házasságát 2015-ben. Az írek több mint 80 százaléka római katolikus vallású, ennek ellenére a lakosság a legalizálásra voksolt.A Lengyelországban és Magyarországon tapasztalható homofóbiát gyakran magyarázzák a katolikusok magas arányával, miközben az írországi referendum mutatja, hogy a vallás önmagában nem döntő tényező a másság elfogadását illetően.Románia esetében márciusban kezdetét vette az eljárás az ország ellen az Európai Emberjogi Bíróságon amely végre eldöntheti az élettársi kapcsolat legalizálását.Az ügyetés amerikai férje,vitték a strasbourgi testület elé, mivel több éve sikertelenül próbálják meggyőzni a romániai hatóságokat, hogy azok fogadják el érvényesnek az Amerikában kötött házasságukat. 2018-ban a román alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága is széleskörű értelmezést adott a család fogalmának. Az azonos nemű párokat is családként ítélve meg.A házaspár állításai szerint viszont a végrehajtó hatalom, a törvényhozás és az igazságszolgáltatás intézményei azóta is ignorálják a felső fórumokon is elismert jogaikat, ezért az ACCEPT emberjogi civil szervezet közbenjárásával feljelentették Romániát az Európai Emberjogi Bíróságon (CEDO), mivel úgy vélték: Románia megsértette a házassághoz, a családi élethez, és a diszkriminációmentességhez való jogaikat. Az ügyről bővebben itt írtunk. (euronews/hírszerk.)