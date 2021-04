Viccből hirdettek meg egy partit Brüsszelben, a végén már a rendőrségnek kellett szétoszlatni a tömeget

A belga rendőrség könnygázzal és vízágyúval kellett szétoszlassa a Brüsszel egyik parkjában összegyűlt tömeget, ahol a sajtó becslései szerint legalább 2 ezer ember tartózkodott – írja a Hotnews.



Mint utólag kiderült, április elsejei mókából a közösségi médián valaki bulit hirdetett, azonban nagyon sok brüsszeli fiatal nagyon is komolyan vette a szabadtéri eseményen való részvételt.A helyszínre érkező rendőrökkel többen is szembeszálltak: különböző tárgyakkal dobálták meg őket, többen azt skandálták, hogy „szabadság”. Aszerint négy embert vettek őrizetbe, továbbá három rendőr és két másik ember pedig megsérült.Az április elsejei tréfa valószínűleg azért sikerült ilyen jól, mert világszerte elterjedt a híre a barcelónai "tesztkoncertnek" , ahol a járvány ellenére 5 ezer ember együtt csápolhatott egy koncerten.A héten egyébkéntis belengette a hírt, hogy talán Kolozsváron is tartanának egy ilyen kísérleti jellegű rendezvényt.