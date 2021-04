A svájci hadseregnek eszébe jutott, hogy a katonanők még mindig férfialsót hordanak

Növelnék a nők számát a hadseregbe, ezért hajlandóak változtatni az egyenruha szabályain Svájcban - közölte a CNN.



Eddig a női katonák is férfiaknak szánt alsóneműt kaptak, de 2021-re végre belátták a női fehérneműk hiányát, így egyből két női alsószettet biztosítani a katonáknak Svájcban. Az egyik ugyanis a meleg, a másik pedig a hideg hónapokban lesz bevetve. A történelmi pillanattal azért a katonaság beszerzési osztálya óvatosan bánik, először csak tesztelni fogják az alsóneműk hatékonyságát, ha a vizsgálat alatt nem csúszik hiba a számításba, akkor terjed majd el a női alsó az egész hadseregben (tévedés ne essék, a férfiak továbbra is hordhatják saját alsóneműjüket).svájci katonaság beszerzésének szóvivője a fejlesztés kapcsán azt nyilatkozta, a jelenleg használt egyenruhákat a nyolcvanas években tervezték, így ideje kicsit felfrissíteni. Míg a férfiak és a nők ugyanazt a harci egyenruhát viselik, az elemeket frissítették, hogy lehetővé tegyék az egyéni kiigazításokat. A fejlesztési fázis során pedig a női alak tulajdonságait is figyelembe vették. Az új terepszínű nadrágnak például állítható lesz a dereka.A fehérneműs hír nem sokkal azután érkezett, hogy a svájci védelmi minisztérium bejelentette azon vágyát nőnap alkalmából, hogy több női katonát szeretne toborozni. A minisztérium azt közölte, lépéseket tesz ara nézve, hogy a női katonai szolgálat, mind oktatás és család tekintetében összeegyeztethető legyen.Bár 2019-benlett az ország történetének első női védelmi minisztere. A svájci hadseregben csupán 1 százalék a nők aránya, és azt szeretnék, ha ezt 2030-ra legalább 10 százalékra növelnék.