Bezárják az üzleteket, az iskolákat és az óvodákat Franciaországban

Az eddig csak 19 megyében, köztük Párizsban és Lyonban érvényben lévő korlátozásokat szombattól az egész országra kiterjesztik legalább 4 hétre – jelentette be az egészen májusig tartó korlátozásokat Emanuel Macron elnök az Euronews közlése szerint.



Franciaországban a nem létfontosságú üzletek bezárnak, az élelmiszerboltok és a patikák továbbra is nyitva tarthatnak. A kijárási tilalom továbbra is este 7 órakor kezdődik, viszont a lakhelyet napközben is 10 kilométer távolságra lehet elhagyni. (Kivéve pl. munkavégzés és orvosi vizsgálat esetén). A régiók közti utazás is csak nyomós okból lesz lehetséges szombattól.Az országban május 11 óta folyamatosan nyitva tartják a bölcsődéket, óvodákat és iskolákat. Jövő hétfőtől ez viszont egy időre megváltozik: három hétre bezárják az oktatási intézményeket. Ha szülők nem tudnak otthoni munka mellett gyerek(ek)kel is foglalkozni, részleges munkanélküliségre mehetnek (ez esetben otthon maradhatnak és a fizetésük 84 százalékát megkapják). ( euronews