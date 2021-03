302 ember vesztette életét Magyarországon, és a nyájimmunitás elérése még messze van

Az elmúlt egy napban 302 ember halt meg koronavírusban Magyarországon, ami a Telex szerint az eddigi a legmagasabb szám az országban. Romániában ehhez képest az elmúlt egy éve legnagyobb elhalálozási számot december 8-án mérték, ami 203 volt, azóta 120-175 között mozog. Szerdán 129 személy vesztette életét.



Magyarországon az új halálos áldozatok száma az előző naphoz képest 28 nőtt. A napi új fertőzöttek száma pedig 2091-el több, összesen 6700. A kórházi ellátást igénylők száma: 12 346 (az előző napihoz képest –207), a lélegeztetőgépre szorulók száma: 1492 (az előző napihoz képest –37), a napi mintavételek száma: 32754 (az előző napihoz képest +14 309), az első dózissal oltottak száma: 2 011 029 (az előző nap jelentéséhez képest + 10 031). A gyógyultak száma jelenleg 406 935 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 224 761 főre emelkedett – írja a Telex.

Bár az elhalálozási számok rosszabbak, a korlátozások szigorúbbak, mint Romániában. Ilyen körülmények között hány embert kell beoltani Magyarországon a nyitás megkezdéséhez, és ez mikorra várható?

Ugyancsak aazt írja egy másik cikkében , hogy az immunitásról szóló kommunikáció kaotikus az országban:magyar miniszterelnök és egy már megjelent rendelet szerint 2,5 millió ember beoltása után kezdődhet a lazítás.szegedi professzor szerint ehhez legalább 3,5 millió embert kellene beoltani,miniszter szerint 4 milliót,szerint 5 milliót,szerint minimum 6-7 milliót. A kormányhoz közeli Magyar Nemzet júniusi-júliusi részleges nyitással kalkulál.A rendelet 2,5 millió ember beoltásához köti az iskolák, az üzletek nyitásának megkezdését és az esti kijárási korlátozás kezdetének eltolását 22 órára. Hogy ez mikorra lesz meg? A Telex a napi oltottsági adatok alapján folyamatos előreszámításokat készít arról, mikorra olthatnak be 2,5 millió embert. Ez a legutóbbi adatok szerint április 11. és 13. közöttre várható. Kérdéses viszont a lap szerint, hogy 2,5 millió ember beoltása elegendő-e az ország felelősségteljes megnyitásához, és egy újabb járványhullám kialakulásának megelőzéséhez. Az utóbbi napokban épp az okozott zavart, hogy a miniszterelnök 2,5 millió beoltottról szóló teóriájára a saját minisztere és több szakértő is rácáfolt.Kásler Miklós szerint legalább 4 millió embert kellene beoltani és a lakosság körülbelül felének átoltottsága után május végén, június elején határozottan lehet enyhíteni a szigorításokon, amivel Magyarország Európában a legeslegelsők között lesz. Kásler külön hangsúlyozta: ő mindig hajlamos volt a tényekre hivatkozni, soha nem találgatott, és nem jósolt.Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem biológus professzora a 168.hu-nak azt mondta: szerinte legalább 3,5 millió embert kellene beoltani a biztonságos nyitáshoz. 2,5 millió ember beoltása csak arra elegendő, hogy a halálozási arány jelentősen csökkenjen.Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az RTL Klub híradójának azt mondta: jó cél 2,5 millió vakcina mielőbbi beadása, de teljes biztonságban akkor lenne mindenki, ha 5 millió embert sikerülne beoltani. Merkely egy másik nyilatkozatában az M1 hétfő esti műsorában úgy látta: a következő másfél hónapot kell kibírnunk, és akkor nagyon szép nyaruk lesz.Még tovább emelte a tétet Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Ő a Hír TV hétfő esti műsorában azt állapította meg, hogy az ország átoltottsága messze nem engedi meg a nyitást. 2-3 millió beoltott tudja befolyásolni a járvány alakulását, de a nyájimmunitástól, amihez 6-7 millió beoltott kell, még messze vannak. Szlávik elmondása szerint ha továbbra is ilyen sok beteg érkezik a kórházakba, akkor még legalább 2-3 hétig óriási nyomás lesz az egészségügyön. Szlávik szerint „semmiféleképpen nem szabad enyhíteni a korlátozásokon, a mostani számok mellett nagyon szigorúnak kell lenni”.A Magyar Orvosok Szakszervezete sem érti, miért lehetne bármilyen nyitásról beszélni 2,5 millió beoltottnál, amikor a mostani sokkal fertőzőbb vírusvariánsánál a szakértők eleve 75-80 százalékos átoltottságot tartanának szükségesnek. A kórházakban elkeseredett küzdelmet folytató orvosok szerint most még éppen szigorítani kéne, illetve a meglévő szabályokat is sokkal fegyelmezettebben betartani. (telex)