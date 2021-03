Pedofíliával vádolta meg Michel Foucault sztárfilozófust egy francia professzor

Guy Sorman francia liberális professzor-író-közgazdász-filozófus a hétvégén azzal vádolta meg a brit Sunday Timesnak adott interjújában Michel Foucault közismert francia filozófust, hogy amikor barátaival meglátogatták Tunéziában a helyi egyetemen oktató tanárt, arról szerzett tudomást, hogy Foucault fiatal fiúkkal létesített szexuális kapcsolatot, az aktusért pedig fizetett is a nyolc-tíz éves gyerekeknek. Foucault 1984-ben, 57 évesen halt meg.



Sorman azt állította, hogy amikor 1969 húsvétján meglátogatták a filozófust, aki egyébként az AIDS egyik első ismert híres francia áldozata volt, az egyetemi oktatót 8-10 éves gyerekek szólították meg és "ajánlkoztak fel" számára. Foucault fizetett nekik és jelezte, hogy este tízkor a szokott helyen fognak találkozni. Mint Sorman később állítólag megtudta, a falu temetőjében találkozott a gyermekekkel. „Ott szexelt a sírokon a fiatal fiúkkal. A beleegyezés kérdése fel sem merült” – mondta Sorman.A filozófus-professzor utólag saját személyét is kárhoztatta, hogy nem avatkozott közbe, tett feljelentést vagy hozta nyilvánosságra a történteket, mint mondta aljasnak és erkölcsileg mocskosnak érzi magát ezért. Azt mondta, még ha érezte is Foucault tettének a súlyát, azért nem tette meg, mert félt Franciaország legnagyobb és legelismertebb filozófusával szembe helyezkedni.Sorman szerint az ügy fontos eleme, hogy a Foucault-ügy igazából nem is volt titok, a felidézett utazáson is jelent volt például több újságíró is, rajta kívül egy rakás tanúja volt az eseményeknek, de akkoriban fel sem merült, hogy bárki megírja a látottakat: „Foucault volt a filozófuskirály. Franciaországban királyként kezelték.”Elmondása szerint a francia médiára általánosságban kifejezetten jellemző az „uralkodó osztály” közismert ügyeinek konszenzusos elhallgatása, amire a legjobb példa, hogy 1994-ig,14 éves elnökségének utolsó előtti évéig vártak annak a mindenki által ismert titoknak a leleplezésével, hogy a köztársasági elnöknek nem egyszerűen szeretője és eltitkolt gyereke van, de a családot egy ideig az elnöki palota egyik szárnyában rejtegette, miközben a nyilvánosság előtt a feleségével és három hivatalos gyerekével jelent meg.Sorman emlékeztetett, hogy a francia művészek körében sem a sztárfilozófus az egyetlen, akinek magánéleti viselkedése megkérdőjelezett, de a francia társadalom elhallgatta.festő állítólag Tahitin fiatalkorú modelljeivel szexuális viszonyba került, de ott van még észak-Afrikában fiatal fiúkra vadászóregényíró is. „Ennek vannak gyarmatosító dimenziói. Fehér imperializmus” – tette hozzá a filozófus.Sorman, ha nem is érintett a személyében, igen sokat kockáztat azzal, hogy most előállt. Ha a vádjai nem bizonyosodnak be, könnyen kegyvesztetté válhat a francia és az amerikai szellemi életben. Foucault ugyanis mindkét ország egyetemi szférájában máig alapvető igazodási pont és etalonnak számít. Vannak, akik tőle eredeztetik az amerikai közéletet is meghatározó identitáspolitikát, és a legkülönbözőbb progresszív áramlatok referenciafigurájának számít.Sorman egyébként külön kihangsúlyozta, hogy a leleplezése után nem szabad tiltólistára tenni Foucault-t: „Csodálom a munkásságát, nem szeretném, ha bárki is elégetné a könyveit, csak azt szeretném, ha megtudnák az igazságot róla, illetve arról, hogy ő és pár másik filozófus hogyan használták fel az érveiket arra, hogy a saját szenvedélyeiket és vágyaikat igazolják.”