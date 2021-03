Kanapéturizmus: online megnézhető a párizsi Louvre teljes kollekciója, a Mona Lisa is

Franciaország legnagyobb múzeumának, a párizsi Louvre-nak a teljes kollekciója ingyen megtekinthető online térben – írja az Euronews.



A világhírű galériának évente tízmillió látogatója van, október 30-a óta azonban a korlátozások miatt be kellett zárnia, így a világ egyik legimpozánsabb gyűjteményének tulajdonosa úgy döntött, hogy a koronavírusjárványra és az ezzel járó bezártságra való tekintettel: a teljes, 480 ezer műtárgyat számláló kollekcióját elérhetővé teszi a világhálón. Így szinte bárki gyönyörködhet az ókori egyiptomi műkincsektől kezdve a reneszánsz szobrokon át az iszlám művészetekig a világörökség kincsein, méghozzá úgy, hogy el se kell hagyja a kanapéját.Végre mi is láthatjukjától kezdve a Milóion átA szabadság vezeti a népet című festményéig mindent. Ráadásul a pénzünk mellett a hosszas sorban állást is megspórolták nekünk.Erről maga a kiállítóhely elnök-igazgatója számolt be.úgy vélte, a Louvre vezetése azt is reméli a vállalástól, hogy az online múzeumlátogatás felébreszti a vágyat az emberekben arra, hogy amint lecseng a járvány, élőben is felkeressék a múzeumot.Online tárlatlátogatást a világ számos kiállítóhelye tett már lehetővé a pandémia alatt: így cselekedett többek között a szentpétervári Ermitázs, a New York-i Guggenheim és a Metropolitan Múzeum, vagy a madridi Prado.