Véget ért a 200 ezer tonnás teherszállító hajó kálváriája, kiszabadult az Ever Given

Véget ért a 200 ezer tonnás teherszállító hajó kálváriája, ami múlt kedden fordult keresztbe a Szuezi-csatornán, blokkolva a globális kereskedelem egyik legfontosabb útvonálat.



🚨The Ever Given is floating🚨pic.twitter.com/GNzlzaom8q — Evan Hill (@evanchill) March 29, 2021

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021

A 400 méter hosszú Ever Given még kedden reggel fordult keresztbe a csatorna egy szűk részén, teljesen eltorlaszolva azt.A baleset miatt hajók százai vesztegeltek. Az eset miatt a Guardian cikke szerint Szíriában már be kellett osztani az olajkészleteket. De mi is írtunk arról , hogy 11 romániai teherszállító hajó 130 ezer juhval várt arra, hogy ismét hajózható legyen a Szuezi-csatorna.A hajó farát és kormánylapátját szombaton sikerült kiszabadítani a csatorna oldalából, de ez még kevés volt ahhoz, hogy folytathassa útját. Vasárnap elkezdték lepakolni a hajón levő, 20 ezer konténerből álló szállítmány egy részét, hogy könnyebb legyen megmozdítani.A BBC azt írja , hétfőn kora reggel sikerült kimozdítani a hajót a helyéről, amelyet a műholdas információk is megerősítenek. A vontatóhajók kürtjelekkel ünnepeltek.