Beletörött a koronavírusba Igor Matovic bicskája, lemond a szlovák miniszterelnök

Visszavonta koalíciós partnereivel szemben támasztott lemondási feltételeit Igor Matovic szlovák miniszterelnök és vasárnap este bejelentette, hogy hajlandó kormánytisztséget cserélni Eduard Heger pénzügyminiszterrel - közölte az MTI.



Matovic akkor személy szerint Richard Sulí gazdasági miniszter, Mária Kolíková igazságügyminiszter és Juraj Seliga, a pozsonyi parlament alelnöke és Jana Bittó Cigánikova, a parlament egészségügyi bizottsági elnöke nevét említette. A héten Sulík és Kolíková távozott a posztjáról, Bittó Cigániková és Seliga viszont nem. Nem teljesült Matovic azon feltétele sem, hogy a koalíció szigorúan a választások után felállt erőviszonyok alapján ossza újra a miniszteri posztokat. Ezt arra utalva kérte Matovic, hogy az SaS és az Emberekért a súlyukhoz mérten több posztot kaptak a kabinetben.

Igor Matovič a legnagyobb kormánypárt, a jobboldali OĄaNO (Egyszerű Emberek és Függyetlen Személyiségek) párt elnöke egy héttel ezelőtt öt feltételt szabott annak érdekében, hogy lemondjon, amelyből kettő teljesült amikor lemondott régi ellenfele,gazdasági miniszter és Mária Kolíková igazságügyminiszter. Matovič azt mondta, visszavonja a többi koalíciós partnerétől is áldozatokat követelő feltételeit, mert úgy gondolja, a húsvét a megbocsátásról is szól, ezért nagyhét előestéjén nem a szemet szemért elvéhez fogja tartani magát, hanem a „ha megdobnak kővel, dobd vissza kennyérrel” tételhez.Helyét az eddigi pénzügyminiszter, Eduard Heger veszi át, Matovič pedig pénzügyminiszterként folytatná a Heger-kormányban, azaz ahogy fogalmazott helyet fognak cserélni. Matovic bejelentésére reagálva - az ugyancsak az OLaNO által jelölt pénzügyminiszter - Eduard Heger úgy nyilatkozott, hogy "elfogadja a kihívást", és a bizalmat mérhetetlenül nagyra becsüli.Igor Matovic bejelentését kedvezően fogadták a négypárti szlovák kormánykoalíciót alkotó többi pártok, legfőképp a Matovic lemondását leghangosabban követelő, Richard Sulík vezette liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt, amely a múlt héten felfüggesztette részvételét a koalícióban, illetve az Emberekért (Za ludí) párt, amelynek elnöke,"államférfihoz méltó gesztusnak" minősítette Matovic bejelentését.A szlovák kormánykoalícióban néhány hete az egyes pártoknak a járványkezelésről alkotott, részben különböző elképzelései miatt vált feszültté a helyzet, ami tovább mérgesedett, miután a kormányfő a liberálisok ellenében úgy döntött, hogy Szlovákia vásárol az orosz Szputnyik V vakcinából.Matovic vasárnapi bejelentésével egy időben elmondta: a kormánytisztségek cseréjére tett javaslatát már bemutatta pártja, a középutas Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) elnökségének.Matovic bejelentésére az SaS jelezte: értékelik Igor Matovic lépését, "elfogadják az ajánlatot" és hajlandóak visszatérni a kormányba. Az Emberekért párt elnöke, Veronika Remisová nagyra értékelte Matovic lépését és úgy vélekedett: a döntés egy jelentős lépés abba az irányba, hogy alapvető javulás álljon be a koalíción belüli együttműködés terén.A kormánykoalíció második legnagyobb pártja - amely korábban nem követelte a kormányfő távozását -, a jobbközép Család vagyunk (Sme rodina) párt elnöke,ugyancsak üdvözölte Igor Matovic lépését. Reményét fejezte ki, hogy ezzel lezárult a koalíciós válság. Arra figyelmeztetett, hogy amennyiben megismétlődne, akkor az ő pártja lép ki a koalícióból. Kollár már a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy nem szabad tovább húzni a koalíciós válságot, mert ha nem sikerül megegyezni a jövő hét végéig, előfordulhat, hogy előrehozott választásokra kerül sor.