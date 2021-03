Három orosz atom-tengeralattjáró tört felszínre a jég alól az Északi sarkon

A Ferenc József-föld mellett jelent meg három orosz atom-tengeralattjáró a jégből előtörve. A történelmi eseménynek számító pillanatról videófelvétel is készült.



A három atom-tengeralattjáró megjelenését az Északi-sarkonadmirális közölte az orosz haditengerészet főparancsnokávalnal. A történelem során először történt ilyesmi az Umka 2021 nevű hadgyakorlat keretében - írja a hvg.hu . A gyakorlatra a Ferenc József-földön, egy Oroszországhoz tartozó szigetcsoport mellett került sor, nem messze a Norvégiához tartozó Spitzbergáktól.Az eseményről készült videót az orosz védelmi minisztérium hozta nyilvánosságra. Ezen nem csak a három tengeralattjáróról láthatók légifelvételek és közeli képek is, de MIG-31-esek tankolásáról és a világ egyik legzordabb környékén állomásozó orosz csapatokról is kivételes képsorokat közöltek.Az Orosz Földrajzi Társaság is részt vett az Umka-2021-ben, amely elsősorban a Jeges-tenger orosz szigeteinek csoportjában, a Ferenc József-szigetcsoportban található Alexandra-szigeten és környékén zajlik.

Ismeretes, hogy az orosz ballisztikusrakétás tengeralattjárók rendszeresen járőröznek a sarkvidéki jég védelme alatt, ahol különösen nehéz követni mozgásukat.

Természetesen, időnként fel kell jönniük a jég alól, hogy kilőjjék halálos lövedékeiket.Szintén nem először fordul elő, hogy egy tengeralattjáró egy gyakorlat részeként felszakította az arktikus jeget. Az Egyesült Államok haditengerészete minden évben jéggyakorlatokat (ICEX) tart, amelyek során a tengeralattjárók felszínre törnek a jég alól, bár nem atom-tengeralattjárókkal teszik ezt meg.Az orosz hadügyminisztérium nem ismertette a tengeralattjárók típusát, de a The Drive magazin szerint a legmodernebb Delta IV osztályba tartozik közülük kettő, a harmadik pedig a Borei-A osztály egyetlen szolgálatot teljesítő darabja, a Knyaz Vlagyimír lehet.A lap szerint az ehhez hasonló, hadgyakorlatok teljesítése közben végzett akciók publikálása egyértelműen jelzésértékű, ilyenre volt már példa számtalanszor.

Az akár 6-10 ballisztikus rakéta kilövésére is alkalmas tengeralattjárók felszínre törése jelzés és elrettentés is lehet egyben