Olaszországban is kipróbálják a Szputnyik V-t

Róma és Milánó járványkórházai is elindítják a Szputnyik V orosz vakcina kísérleti alkalmazását. A hatmilliós Lazio tartomány egészségügyi hatóságai megerősítették, hogy húsvét utána Spallanzani-kórházban a Szputnyik V-t fogják használni kísérleti jelleggel.



A legnagyobb olasz járványkórház már korábban hírül adta, hogy együttműködést kezdett az orosz vakcinát fejlesztő moszkvai Gamaleja kutatóintézettel. Most a kórházat működtető regionális egészségügyi rendszer is támogatásáról biztosította a projektet.Ezzel egy időben a milánói Sacco-kórház is száz dózist kap az orosz vakcinából hasonló kísérleti felhasználásra. A kórház infektológus professzora Massimo Galli, úgy nyilatkozott, hogy első kezdeti lépésről van szó.A római és milánói kórházban a Szputnyik V hatékonyságát tanulmányozzák a különböző brazíliai, dél-afrikai és nagy britanniai vírus mutációval szemben. Kísérletezik a vegyes vakcinázást is, melyben az első dózist az AstraZeneca, a másodikat a Szputnyik V védőoltásból adják be.A dél-olaszországi Campania tartomány előszerződést írt alá az orosz vakcina megvásárlására - jelentette be Paolo Russo a régió kormányzójának sajtófelelőse. Hangoztatta, hogy a megállapodás szerint a szállítmány azonnal elindul a tartományba, ahogy az Európai Gyógyszerhatóság (EMA) engedélyezi a Szputnyik V használatát.