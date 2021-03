Magyarország az egészségügyi válságban: túlterhelődtek a kórházak, hiányos a személyzet

Az immár egy éve tartó pandémia egyik legsúlyosabb pillanata 2020 tavaszán volt, amikor az olasz egészségügyi rendszer túltelítődött. Az jelenlegi adatok szerint egyes országok most még ennél is rosszabb helyzetben vannak: köztük Magyarország.



Frissítés:

24.hu híre szerint Budapest is csatlakozott az európai nagyvárosokat tömörítő Eurocities kezdeményezéséhez, aminek értelmében szerda délben egy perc némasággal emlékeztek meg a koronavírus-járvány áldozatairól, és mindazokról, akik elszenvedik a pandémia következményeit. Válasz Online gyorselemzésében – megemlítve, hogy ma Magyarországon több mint 16 ezer család gyászolja a járvány miatt elhalálozott ismerősét, hozzátartozóját – rögzíti, hogy az ország nemzetközi szinten, a Worldometers adatai alapján, a második legrosszabb helyzetben van. Érvelése szerint a törpeállamok lakossága nem éri el az egy millió főt, így az ottani adatokat felfele kerekítik, ami miatt torzított képet mutatnak.A cikk a kialakult helyzet hét legfontosabb okát is felvázolja:- tömegesen rejtve maradt fertőzések: túl keveset tesztelnek Magyarországon, így nem követhető a Covid-19 fertőzés elterjedtsége- Magyarország egészségügyi szempontból veszélyeztetett ország, azaz elterjedt népbetegség a szívbetegekségek, daganatos betegségek, diabétesz illetve általában elterjedtek az egészségtelen életmódok, hiányzik az egészségtudatosság: így a járvány második hulláma erősebben jelentkezik- késlekedve elrendelt járványügyi intézkedések: a cikk szerint a kormány meg kellett volna hozzon egy sor korlátozó intézkedést, de mivel azok népszerűtlenek voltak – amelyre a politikai vezetőség érzékeny – elmulasztották ezeket meglépni- az egészségügyben dolgozók alacsony létszáma: nincs elegendő szakképzett orvos, asszisztens, ápoló, illetve nincsenek méltányosan megfizetve. A Válasz Online megjegyzi: amíg a járvány alatt a kormány sportra közel 300 milliárd forintot csoportosított át, addig az egészségügyre csak 30-at.- a beteg emberek későn fordulnak orvoshoz a tünetek súlyosbodása esetében is: nehéz felismerni, hogy egy Covid-19-es betegnek mikor kell kórházba vonulnia, azaz mikor nem elegendő már az oxigén, ezért az emberek többnyire csak akkor fordulnak segítséghez, amikor már valóban nagyon súlyosak a tünetek- nem a megfelelő védőoltás-kampány: Magyarország külön utas oltástervet dolgozott ki az Európai Unió más tagállamaihoz képest, amely könnyen meglehet, hogy nem a legmegfelelőbb, így a járvány visszaszorításában nem hatékony, illetve a fertőzések növekedését nem akadályozza meg- a magyar egészségügy fejlesztését 25 éve egyetlen kormány sem kezeli prioritásként.

Korábban írtuk:

A Wolrdometers adatai szerint Magyarország világszinten a 4. az 1 millió főre eső elhalálozások számában. Infógrafika: woldomerters / képernyőmentés.

A kórházban lévő betegek száma. Infógrafika: 444.hu / képernyőmentés.

Az IHME napi elhalálozási számának előrejelzése Magyarországra. Infografika: IHME / képernyőmentés.

Worldometeters járványra vonatkozó szerdai adatai szerint az egy millió lakosságra vetített elhalálozási szám globálisan a legmagasabb Gibraltárban (2,791), őt követi Csehország (2,355) és San Marino (2,354) utána pedig Magyarország (1,965) és Belgium (1,958) következik. Romániában egy millió emberből 1,172 hal bele a Covid-19 fertőző megbetegedéshez kapcsolódó okokból.A magyarországi helyzetről a 444.hu közölt összefoglaló cikket, amelyben négy pontot kiemelve ismerteti a helyzetet. E szerint világszinten példátlan terheléssel néznek szembe a magyar kórházak; a szűkebb régiós adatok szerint a helyzet csak Bulgáriához mérhető, és már a helyzet hasonló a tavalyi lombadriában tapasztalt válsághelyzethez; ahhoz képest Magyarország jelentősen jobban áll néhány szempontból, mint oltás, tudás, védőfelszerelés, viszont aggasztó az egészségügyi személyzet hiányának mértéke; az egészségügyi dolgozok figyelmeztető és segélykérő jelzéseit a kormány egyelőre álhírterjesztéssel és hazugsággal vádolja, így hárítva a felelősséget.Magyarországon márciusban már többször regisztráltak hirtelen emelkedést a megfertőződött esetszámok tekintetében: tizenkétszer ugrott meg 300 esetszámmal, és március 15. óta négyszer 600-al.A cikk megjegyzi, hogy „Ez nem azt jelenti, hogy naponta ennyien kerülnek kórházba covid-fertőzéssel, hiszen vannak, akik kikerülnek a rendszerből, mert hazaengedik őket, vagy meghalnak. A kormány nem közöl részletes adatokat, ezért nem ismerjük a pontos arányokat.”Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint az Európai Unió területén messze az átlag feletti a lakosságarányosan Covid-19-el kórházba kerülők száma: március 24-én ez Magyarországon 1 222 személyt jelent. 2020 tavaszán Lombardiában az egymillió főre vetített legmagasabb kritikus szám 1325 volt, ennyien voltak kórházban a megfertőződés miatt.Az országban a szerdai adatok szerint 11 805 személy van kórházban, és 1423 személy van lélegeztetőgépen. Az Institute for Health Metrics and Evaluation előrejelzése szerin a magyar betegek száma növekvő tendenciát mutat.A 444 cikke kitér arra, hogy a két helyzet összehasonlításánál azt is figyelembe kell venni, hogy jelenleg a magyar egészségügyben dolgozók jelentős része be van már oltva, így kevesebb eséllyel kapják el a betegséget, és válnak munkaképtelenné, szemben a tavalyi itáliai helyzettel, amikor ez nagyon nagy probléma volt. Másrészt jelenleg már jelentős tudás halmozódott fel a Covid-19 felismerését és kezelésmódját illetőleg, képzettségben és tapasztalatban nem állnak rosszul a magyar orvosok és asszisztensek, illetve az sem elhanyagolható, hogy tudják mivel állanak szemben.

Önkéntesség a megoldás?

Ezzel együtt súlyos gondot jelent az egészségügyi személyzet hiánya, amit hétfőn a Magyar Orvosi Kamara is egyértelműen jelzett:„ A COVID-19 betegség minden eddiginél erősebben támad. A baj nagy, és ha nem vigyázunk, még nagyobb lesz. A népességarányos halálozási mutatókban napok óta elsők vagyunk a világon, a kórházi osztályok túlnyomó része már Covid-osztály, az intenzív osztályok sokszoros terhelés alatt vannak, a műtők leálltak, az ott lévő lélegeztetőgépeken is már Covid-betegek küzdenek az életükért. A vezényelhető egészségügyi dolgozók elfogytak, a kórházak önkénteseket keresnek a kórházi munka segítésére” – áll a drámai állásfoglalásban , amelyben a lakosságot is ellátja konkrét tanácsokkal, és továbbította az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) felhívását önkéntesek toborzására.Szerdán az MTI szemlézte az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettesének tájékoztatását, amely szerint hétfőtől szerdáig mintegy ötszáz egészségügyi szakon tanuló, illetve ilyen végzettségű önkéntes jelentkezett a koronavírus-járvány elleni védekezés segítésére.– az Okfő főigazgató-helyettese elmondta, hogy tavaly, az őszi második hullám idején hirdetett a mostanihoz hasonló akciót, amire akkor több mint ezren jelentkeztek, megjegyezve, hogy az idei első napi adatból kiindulva a jelentkezők száma bőven meghaladhatja a tavalyit.Úgy fogalmazott, hogy a szakképzése szerinti területen mindenki hasznos tud lenni a koronavírus elleni küzdelemben, ezért is várják az orvosok mellett gyógyszerészek, diplomás ápolók és egészségügyi tanulók jelentkezését is.Takács Péter hangsúlyozta: jó pár területen, főként a "terhelt" északi régióban elkezdtek átszervezéseket az egészségügyben. Az érintett területeken a rutinos egészségügyi munkatársak végzik majd a fertőzöttek intenzív kórházi ellátását. Az akcióba jelentkezők az átvezényeltek feladatait veszik át, esetenként szakrendelésben, illetve oltópontokon folyó munkában segítenek – tudatta az OKF főigazgató-helyettese.Kedden egy önkéntes orvostanhallgató írt a közösségi médián a tapasztalatairól, amelyet a Telex – a szerző hozzájárulásával – leközölt. A portál megjegyzi, hogy az egyedi, személyes és konkrét tapasztalaton alapuló beszámoló nem általánosítható, mindazonáltal „nagyon érzékletesen mutatja meg a jelenlegi helyzetet.”