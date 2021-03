A felvidéki magyar pártok megegyeztek, hogy egységes párttá szerveződnek: ez a Szövetség

Létrejött a Felvidéken a megegyezés az egységes magyar érdekképviselet létrehozásáról, az új párt a Szövetség – Magyarok, nemzetiségek, régiók nevet viseli majd – jelentették be az új politikai tömörülést létrehozó pártok – a Magyar Közösség Pártja (MKP), a Most-Híd párt és az Összefogás – elnökei pozsonyi sajtótájékoztatójukon kedden.



Az egységes politikai párt létrejöttéhez vezető megegyezést közel kétéves, az egyeztetések többszöri megakadásával jellemzett egységesítési folyamat előzte meg.„Újabb komoly és fontos lépést tettünk a felvidéki magyarok politikai egységesítése irányába” – jelentette ki Forró Krisztián, az MKP elnöke. Leszögezte: az új párt magyar párt lesz, olyan magyar párt, amely a régiókban élő többi nemzetiséget is képviselni fogja.Február elején még az MKP és a Most-Híd jelentette be, hogy ketten hozzák létre az egységes felvidéki magyar pártot, mivel a harmadik tárgyalópartnernek – az Összefogás törpepártnak – tett kompromisszumos javaslataik nem vezettek eredményre. Ezzel összefüggésben Forró Krisztián az MTI kérdésére azt mondta: további kompromisszumokra volt szükség mindenki részéről, de végül megtalálták a közös hangot.„A párt létrehozásához sok kompromisszumot kellett kötni, de csak ezen a módon tudjuk biztosítani, hogy a magyaroknak hathatós érdekképviseletük legyen” – mutatott rá. Kiemelte: továbbra is úgy tartják, hogy a közös párt nem cél, csak eszköz lehet ahhoz, hogy az országban élő magyaroknak segítsen.A párt létrehozásának technikai részleteiről elmondta: ha a járványhelyzet megengedi, akkor hagyományos módon – aláírásgyűjtés által – jegyeztetik be az új politikai erőt, ha erre nem lesz lehetőség, akkor az elődpártok az Összefogás pártba olvadnak be, majd átnevezik azt. Erről a nyár kezdetéig születik döntés. Az új párt létrehozóinak megegyezése alapján a pártelnököt az MKP adja, a párt Országos Tanácsának elnökét a Most-Híd, az Összefogás pedig egy szakmai alelnököt delegál majd.A szlovák pártokkal való jövőbeni együttműködés lehetőségeit firtató kérdésre Forró elmondta: a jövőben a szélsőséges politikai erők kivételével minden párttal tárgyalni fognak, amely hozzájárulhat a felvidéki magyarok helyzetének javításához.„A mai nap nemcsak az itt lévőknek fontos pillanat, hanem egy fontos jelzés az egész társadalomnak, hasonlóképpen, mint a kilencvenes évek végén, amikor létrejött a Magyar Koalíció Pártja” – jelentette ki a sajtótájékoztatón Solymos László, a Most-Híd elnöke, aki szerint az új párt a magyarok érdekeit képviselő párt lesz. A kormánykoalíción belül hetek óta uralkodó feszültségre utalva hozzátette:„Jelképes a mostani pillanat, mert amikor mások rombolnak és szétesésről számolnak be, mi az egység megteremtéséről” – mondta, hozzátéve: bízik benne, hogy a sokszínűség adja majd az új párt erejét.Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke az új pártról azt mondta: a párt, amelynek három platformja lesz, a társadalmi megbékélés pártja lesz.„Egységesség, hitelesség és teljesítmény – erre van igénye a felvidéki magyaroknak” – szögezte le Mózes Szabolcs. Hozzátette: a Szövetség – a szélsőséges politikai erők kivételével – nyitott lesz mindenki irányába, aki tenni akar a felvidéki magyarokért. (