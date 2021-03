Új trend Magyarországon? 12 millió forintot adott Kásler „az ethno-fitnesz mozgáskultúrára”

Még tavaly decemberben történt, hogy Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter egyedi döntése alapján az Élet Szolgálat Egyesület 12 millió forintos támogatást nyert népzenei fitnesz kidolgozására a Nemzeti Kulturális Alap forrásai révén.



A különös pályázatra amagyarországi napilap újságírói figyeltek fel először, akik közérdekű adatigényléssel kérték ki a nyertes kétoldalas pályázatot - foglalta össze a történetet a Telex A Népszava újságíróit nem hagyta nyugodni a dolog, ezért a nyertes egyesület elnökéhez fordultak, hogy kiderítsék, hogyan is kell értelmezni pontosan az "ethno-fitneszt". Mivel az elnök nem nagyon tudott válaszolni a kérdésre, az újságírókat Nagykanizsa volt fideszes alpolgármesteréhez,irányította, aki alelnökként szerepel a szóban forgó egyesületnél.Törőcsik végül elmondta: "ez a mi találmányunk, fitnesz mozgáskultúra magyar népzenére. A cél, hogy a fiatalokat is megszólítsuk, ebben a formában mutassuk be nekik a hatalmas hazai népzenei és néptánckincset".A pályázatból azt lehet látni, hogy a projekt kiötlői fitnesz-instruktorral, koreográfussal és tánccsoporttal dolgoznak együtt ahhoz, hogy kidolgozzák, hogyan lehet a "földművelő magyar nép zenéjét és táncát" megkedveltetni a fiatalsággal.Azt is lehet tudni, hogy a pályázatírók között szerepel az állami Magyarásgkutató Intézet (ami lényegében Kásler Miklós szárnyai alatt működik, az ő tevékenységükhöz fűződik például a Hunyadi-család származásának kutatása ) egyik szakértője, aki 2 millió forintot kap a pályázat révén, de például Törőcsik is ugyanennyit szerezhet. Készül továbbá egy oktató film is, erre fél millió forintot szánnának.