Németország és Spanyolország is folytatja az oltást az AstraZeneca vakcinájával

Azok után, hogy az Európai Gyógyszerügynökség biztonságosnak minősítette az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem közösen kifejlesztett koronavírus-elleni vakcináját, Németország és Spanyolország is úgy döntött, hogy folytatódhat vele az oltáskampányunk.



fotó: MTI/ Bús Csaba

német egészségügyi miniszter csütörtök este Berlinben elmondta, hogy már péntektől ismét oltanak az AstraZeneca vakcinájával. Kiemelte, hogy nehéz, de helyes döntés volt a szérum alkalmazásának felfüggesztése. Az államnak az oltási kampány szervezőjeként a legnagyobb gondossággal kell eljárnia, és átlátható módon tájékoztatnia kell az oltásra várókat a vakcinák körüli ügyekről - mutatott rá.Ugyanakkor módosítják a készítmény dokumentációját, kiegészítik egy figyelmeztetéssel, amely arról szól, hogy mellékhatásként nagyon ritkán vérrögképződést okozhat az agyi vénákban 55 év alatti nőknél - tette hozzá, az oltóanyagokért felelős szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet (PEI) vezetője .Elmondta, hogy Németországban már több mint 1,7 millió adagot adtak be az AstraZeneca-vakcinából, és 13 embernél - 12 nőnél és egy férfinál - lépett fel vérrögképződés az agyi vénákban az oltás beadása után. Valamennyien 20 és 63 év közöttiek, hárman meghaltak. A PEI vezetője hangsúlyozta, hogy az AstraZeneca-vakcina alkalmazása a trombózisos esetek ellenére nem jár vállalhatatlan egészségi kockázattal.spanyol egészségügyi miniszter csütörtökön Madridban jelentette be, hogy Spanyolország jövő szerdától ismét alkalmazza az AstraZeneca oltóanyagot. Mint mondta, azért várnak a jövő hét közepéig, mert várhatóan hétfőn döntenek arról, hogy módosítják-e azok körét, akik megkaphatják ezt az oltóanyagot., a spanyol gyógyszerügynökség (AEMPS) vezetője elmondta: az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) csütörtökön biztonságosnak értékelte a brit-svéd védőoltást, amelynek előnyei meghaladják az esetleges kockázatokat. Hangsúlyozta: egyelőre nincs bizonyított kapcsolat a vérrögképződés megnövekedett kockázata és az oltóanyag között, igaz, ennek ellenkezőjét sem igazolták, ezért a vizsgálatok tovább folytatódnak.Eddig a 18 és 55 év közötti korosztályt oltották az AstraZeneca vakcinájával, de már tervben volt a kibővítése 65 éves korig, amikor átmenetileg leállították a vakcina használatát, miután több országban, köztük Spanyolországban is jelentettek olyan eseteket, amikor vérrög képződött a beoltottak szervezetében.Spanyolországban eddig 981 ezren kapták meg az AstraZeneca vakcináját, az oltottak között három trombózisos esetről érkezett jelentés, egyikük életét vesztette.