Kilépett a Fidesz az Európai Néppártból

Kilép a Fidesz az Európai Néppártból, jelentette be Novák Katalin a Fidesz külügyekért felelős alelnöke Twitter-bejegyzésében.



It’s time to say goodbye. pic.twitter.com/2pV6zdbEBp — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) March 18, 2021

A családügyért felelős tárca nélküli miniszter a Fidesz kilépéséről szóló levelet úgy kommentálta: „It's time to say goodbye”.„Ezúton szeretnénk értesíteni az Európai Néppárt elnökségét, hogy a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség a továbbiakban nem kívánja fenntartani tagságát az Európai Néppártban a pártszabályzat 9. cikke alapján” – írja a Fidesz.A Fidesz EP-képviselői egyébként még nem csatlakoztak másik európai parlamenti képviselőcsoporthoz, és azt sem tudni, hogy a Néppárt pártcsaládjából távozva hova lépnek majd be.Az Európai Néppárt és a Fidesz szakítása viszont jóval több egy parlamenti frakció egyszerű átszervezésénél. Nemzetközi lapvélemények szerint a legnagyobb európai parlamenti frakcióval rendelkező Néppárt belső folyamatai egy politikai trend dominánssá válását jelzik: annak a mélyebb nézeteltérésnek a látványos megjelenéséről van szó, amely a nyugat-európai kormányok és egyes kelet-közép-európai országok vezetése között alakult ki az európai értékek körül. Ebben a folyamatban pedig a Fidesz-ügy a „véres kard”. Az üzenet egyértelmű: Európában elszakadt a cérna, az Uniónak elege van a renitensekből ( erről bővebben itt írtunk ).

A kilépés előzményeként a Fidesz elhagyta az Európai Néppárt európai parlamenti frakcióját

Akkor azért döntöttek így, mert a néppárti képviselőcsoport lehetővé tette az alapszabályzat módosítását annak érdekében, hogy kiírhassák a Fidesz felfüggesztéséről szóló voksolást. Bárlevelet írt az európai parlamenti frakcióvezetőjének,nek. Ebben jelezve, hogy ha megszavazzák a tervezett módosításokat, akkor a Fidesz elhagyja a képviselőcsoportot. Az Európai Néppárt EP-képviselőcsoportja megszavazta az új eljárási szabályzatának jóváhagyását. 148 képviselő szavazott mellette, 28-an ellene, 4-en tartózkodtak, az elfogadáshoz kétharmados többség kellett.A viszony már évek óta feszült, és a szakításról szóló hírek többször szárnyra kaptak. Arról, hogy hogyan alakult ez a kapcsolat, illetve, a mostani szakítás hátteréről, ITT írtunk bővebben Legutóbb a tavaly kérdeztük meg az RMDSZ-eseket, mi hogyan viszonyul ehhez a helyzethez a Szövetség, azaz követné-e a Fideszt a néppárti frakcióból való kilépés útján, de többnyire kitérő válaszokat kaptunk.A Fidesz tagsága tavaly év végén került ismét napirendre, miután Orbán Viktor politikai vétóval fenyegette meg az európai közösséget a hétéves uniós keretköltségvetés, valamint a koronavírus-járvány okozta válság utáni helyreállítási alap blokkolásaként. Összesen 1824,3 milliárd euró, azaz több mint 652 000 milliárd forint sorsa lehetett volna a tét, amelyet a magyar kormányfő az úgynevezett jogállamisági kritériumok miatt nem kívánt elfogadni. Ekkor a pártbeli feszültségre Donald Tusknak, valamint Manfred Webernek megszólalásai is utaltak, miközben a Fidesz uniós politikusai egyértelműen szembefordultak brüsszeli partnereikkel a kérdésben.A konfliktust viszont tovább növeltebukásának ügye, valamintszintén fideszes EP-képviselő megnyilvánulásai. Az Európai Néppárt harminc politikusa kezdeményezte Deutsch kizárását a politikai csoportból Manfred Weber frakcióvezetőnél ésfrakció főtitkárnál, amikor a politikus egy nyilatkozatában a Gestapóhoz és az AVH gondolkodásmódjához hasonlította Manfred Weber érvelését.Orban Viktor korábban már többször is kilátásba helyezte a kilépését, de közben azért a brit konzervatívokkal fenntartott korábbi EPP-s kapcsolatrendszert is felvetette új típusú együttműködésként. A britek ekkor külső szövetségesként csatlakoztak a néppárti frakcióhoz, abban egy külön csoportot alkottak – írja a Telex.