Spanyolországban is legalizálták az eutanáziát

Csütörtökön a spanyol törvényhozásban elfogadták az a törvényjavaslatot, amely legalizálná az eutanázia és öngyilkosság segítését a súlyos, gyógyíthatatlan vagy fogyatékossággal járó betegségben szenvedők esetében.



miniszterelnök vezette szocialista kormány számára prioritást jelentő javaslat mellett 202 képviselő szavazott, míg ellene 141-en voksoltak. Eddig az eutanázia és öngyilkosság segítését 2-10 év között terjedő szabadságvesztéssel sújtották.A törvény értelmében a súlyos, gyógyíthatatlan vagy fogyatékossággal járó betegségben szenvedő személyek eutanáziáját lehet segíteni az elviselhetetlen szenvedés elkerülése végett. Az erre vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani, majd 15 nap elteltével meg kell azt ismételni. Ezt két orvosnak is el kell fogadnia, majd ezt követően egy bizottságnak is véleményeznie kell a kérelmet. Az orvosok lelkiismereti okokra hivatkozva meg is tagadhatják, hogy eutanáziát hajtsanak végre egy betegen. Az eutanáziát a hivatalosan Spanyolországban tartózkodó, felnőtt személyek kérhetik.A törvény 3 hónap múlva léphet hatályba.A javaslat vitája és a szavazás idején a törvény ellen és mellett is szerveztek tüntetéseket a törvényhozás épülete előtt. A javaslatot mind a katolikus egyház, mind más vallási és szélsőjobboldali szervezetek élesen bírálták. A szélsőjobboldali VOX párt pedig bejelentette, hogy megtámadja azt az alkotmánybíróságon.Spanyolországban régóta vita tárgya az eutanázia dekriminalizálása, egy 2019-es közvélemény-kutatás szerint a spanyolok 90 százaléka támogatja. Spanyolország a negyedik ország az EU-ban, amely legalizálta az kegyes halál intézményét, korábban Belgium, Luxemburg és Hollandia tette lehetővé ezt az állampolgárai számára.