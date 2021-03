Javaslatot tett az Európai Bizottság az oltási útlevél bevezetésére

Az Európai Bizottság szerdán elfogadott egy javaslattervezetet az úgynevezett európai "oltási útlevél" vagy zöldigazolvány létrehozására, hogy a Covid19-világjárvány alatt megkönnyítse a polgárok biztonságos szabad mozgását az EU-n belül.



A tervezet szerint a digitális zöldigazolvány annak digitális bizonyítéka, hogy az illető személy:

* kapott Covid19 elleni védőoltást,* negatív teszteredménnyel rendelkezik, vagy* felgyógyult a Covid19-ből.A digitális zöldigazolványok minden uniós tagállamban érvényesek lesznek. Hozzá fog járulni ahhoz, hogy összehangoltan lehessen feloldani a jelenlegi korlátozásokat. Utazása során minden digitális zöldigazolvánnyal rendelkező uniós polgárt (vagy az EU-ban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárt) ugyanúgy mentesíteni kell a szabad mozgás korlátozása alól, mint a meglátogatott tagállam állampolgárait.Ha egy tagállam továbbra is karanténra vagy tesztelésre kötelezi a digitális zöldigazolvány birtokosait, akkor erről értesítenie kell az Európai Bizottságot és az összes többi tagállamot, és meg kell indokolnia ezt a döntését.

Az igazolvány főbb jellemzői:

* Digitális és/vagy papírformátumú* QR-kóddal van ellátva* Ingyenes* A nemzeti nyelven és angolul van kiállítva* Minden szempontból biztonságos* Az összes uniós országban érvényesA digitális zöldigazolvány a legfontosabb szükséges információkat fogja tartalmazni, például a nevet, a születési időt, a kiállítás dátumát, a védőoltással/teszteléssel/gyógyulással kapcsolatos lényeges információkat és egy egyedi azonosítót.

Az igazolvány csak korlátozott mennyiségű szükséges információt fog tartalmazni, amelyet a felkeresett országok nem őrizhetnek meg

. Ellenőrzés céljából csak az igazolvány érvényességét és hitelességét fogják megvizsgálni, amihez a kiállítót és az aláírást fogják ellenőrizni. Az egészségügyi adatok a digitális zöldigazolványt kiállító tagállamnál maradnak. Az igazolvány kiállítása pedig a nemzeti hatóságok feladatköre lesz: kiállíthatják kórházak, tesztközpontok vagy más egészségügyi hatóságok. A digitális változatot mobil eszközön lehet majd tárolni. A polgárok nyomtatott változatot is igényelhetnek. Mindkettő rendelkezik egy alapvető információkat tartalmazó QR-kóddal és egy digitális bélyegzővel, amely a zöldigazolvány hitelességét biztosítja.A digitális zöldigazolvány a hamisítás ellen tartalmazni fog egy digitális aláírással ellátott QR-kódot. A zöldigazolvány ellenőrzésekor beszkennelik a QR-kódot, és így ellenőrzik az aláírást. Minden kiállító szervnek (pl. kórház, tesztközpont, egészségügyi hatóság) saját digitális aláírási kulcsa van. Ezeket minden országban egy biztonságos adatbázisban tárolják. Az Európai Bizottság kiépít egy digitális átjárót (gateway). Ezen az átjárón keresztül minden zöldigazolvány aláírása ellenőrizhető lesz bárhol az EU-ban. Az igazolványban rögzített személyes adatok azonban nem haladnak át az átjárón, mivel a digitális aláírás ellenőrzéséhez erre nincs szükség. Az Európiai Bizottság segíteni fogja a tagállamokat egy olyan szoftver kifejlesztésében is, amelyet a hatóságok a QR-kódok ellenőrzésére használhatnak.

Azt is hangsúlyozzák, hogy azok a polgárok is kaphatnak digitális zöldigazolványt az EU-n belüli szabad mozgás könnyítésére, akiket nem oltottak be.

"Nem lesz azonban előfeltétele a szabad mozgásnak, amely alapvető jog az EU-ban. A digitális zöldigazolvány a tesztelések eredményeit is bizonyíthatja, amit gyakran megkövetelnek az alkalmazandó népegészségügyi korlátozások" - írják.Azt is kiemelik a tájékoztatásukban, hogy a beoltott személy bármely Covid19-oltóanyagról kaphat oltási bizonyítványt. A szabad mozgás korlátozásának feloldásakor

a tagállamoknak az uniós forgalombahozatali engedéllyel rendelkező védőoltások zöldigazolványait kell majd elfogadniuk. De a tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezt kiterjesztik azokra az uniós utazókra is, akik más védőoltást kaptak.

, az értékekért és az átláthatóságért felelős alelnök így nyilatkozott: „A digitális zöldigazolvány olyan uniós szintű megoldást kínál, amely egy harmonizált digitális eszköznek köszönhetően támogatja az uniós polgárok Unión belüli szabad mozgását. Ez olyan pozitív üzenet, amely a helyreállítást szolgálja. Fő célunk az, hogy könnyen használható, megkülönböztetésmentes és biztonságos eszközt bocsássunk rendelkezésre, amely teljes mértékben tiszteletben tartja az adatvédelmet. Ezen túlmenően folytatjuk a többi partnerrel való nemzetközi konvergenciára irányuló munkánkat is.”Az Európai Bizottság javaslatát még jóvá kell hagyni az Európai Parlamentnek, illetve a Tanácsnak mielőbb el kell fogadnia ezt a javaslatot. Ezzel párhuzamosan a tagállamoknak végre kell hajtaniuk az e-egészségügyi hálózat keretében elfogadott technikai standardokat és a bizalmi keretrendszert, hogy biztosítsák a digitális zöldigazolványok időben történő bevezetését, és a személyes adatok védelmének teljes körű betartását. Úgy tervezik, hogy már a nyáron bevezethetik a használatát.További információkért az Európai Bizottság tájékoztatását érdemes elolvasni itt vagy itt