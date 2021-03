Németország, Olaszország, Franciaország, Spanyolország és Szlovénia is felfüggeszti az AstraZenecával történő oltást

Először Németország jelentette be, hogy elővigyázatosságból felfüggesztik az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen védő AstraZeneca-féle vakcina alkalmazását, miután jelentések érkeztek az agyi vénákban fellépő vérrögképződésről. Majd ezzel szinte egy időben az olasz gyógyszerügynökség is bejelentette, illetve a francia hatóságok is bejelentették, hogy elővigyázatosságból felfüggesztik az AstraZeneca védőoltás beadását. Később Spanyolország és Szlovénia is erről határozott.



Hétfőn Berlinben a német szövetségi egészségügyi miniszterelmondta, hogy a felfüggesztésről az oltóanyagokért felelős szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet (Paul Ehrlich Institut, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel - PEI) hétfőn kiadott ajánlására döntöttek. Az oltás beadása és az agyi vénákban fellépő vérrögképződés közötti időbeli kapcsolatról szóló jelentések alapján a PEI szükségesnek látja az oltóanyag további vizsgálatát - ismertette a miniszter.Az Európai Gyógyszerhatóság (EMA) dönt majd arról, hogy kell-e módosítani az új ismeretek révén a brit-svéd gyógyszergyártó társaság termékének forgalmazási engedélyét. Az EMA-nak tisztáznia kell, hogy a szérum előnyei továbbra is meghaladják-e az esetleges kockázatokat - mondta. A minisztérium döntése azt is jelenti, hogy egyelőre nem kapja meg a második adagot, akit egyszer már beoltottak AstraZeneca-vakcinával - közölte.Hangsúlyozta, hogy a PEI ajánlásának elfogadásával szakmai, és nem politikai döntést hoztak, a vakcinát pedig nem vezetik ki az oltási kampányból, hanem csupán felfüggesztik alkalmazását. A döntést továbbá kizárólag elővigyázatosságból hozták meg - tette hozzá Jens Spahn. Ismertette, hogy hét németországi esetet rögzítettek, amelyben lehetséges valamilyen összefüggés az AstraZeneca-oltás beadása és az agyi vénákat érintő vérrögképződés között. Ez igen alacsony arány, tekintve, hogy másfél milliónál is több adagot adtak már be az AstraZeneca-féle vakcinából.A miniszter aláhúzta: egyelőre semmit nem lehet tudni arról, hogy a következő hónapokban miként alakulhat a szérum alkalmazása, az viszont biztos, hogy az oltóanyag iránti lakossági bizalmat csak úgy őrizhető meg, ha "nyíltan és átláthatóan elmondjuk, hogy mi van".

Franciaországbanelnök arról számolt be, hogy legkorábban kedd délutánig érvényes az intézkedés, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ugyanis akkor dönt arról, hogy kell-e módosítani az új ismeretek révén a brit-svéd gyógyszergyártó társaság termékének forgalmazási engedélyét. Az államfő nem említett konkrét okokat a felfüggesztéssel kapcsolatosan, pusztán elővigyázatosságot emlegetett, és reményét fejezte ki, hogy hamarosan ismét használhatják az oltóanyagot.Az olasz gyógyszerügynökség (Aifa) hétfői közleményében azt hangsúlyozzák, hogy csak ideiglenes intézkedésről van szó, és az Európai Gyógyszerhatóság (Ema) véleményezése után engedélyezheti ismét az AstraZeneca használatát.A védőoltás használatának felfüggesztését az olasz gyógyszerhatóság azt követően jelentette be, hogy Mario Draghi kormányfővel és Roberto Speranza egészségügyi miniszterrel is egyeztetett. A tárcavezető ezzel egy időben német, francia és spanyol kollégájával is felvette a kapcsolatot. Roberta Speranza úgy nyilatkozott, az Európai Gyógyszerhatóságnak minél előbb tisztáznia kell a helyzetet.Spanyolország legkevesebb két hétre felfüggeszti az AstraZeneca vakcina használatát - jelentette beegészségügyi miniszter hétfő esti sajtótájékoztatóján Madridban. A tárcavezető elmondta: az oltóanyag alkalmazásának leállítása addig tart, amíg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgálata le nem zárul arról, hogy a vakcina mellékhatásaként alakult-e ki trombózis egyes pácienseknél.Hangsúlyozta: az oltás felfüggesztésének hátterében elővigyázatosság áll, az AstraZeneca védőoltását több mint 17 millióan kapták meg, a vérrögképződés 11 esetben jelentkezett. Kérdésre válaszolva elmondta: az érintett személyeknél az oltás utáni 3-14 nap közötti időszakban alakult ki a trombózis. Carolina Darias beszámolt arról is, hogy Spanyolországban eddig 939 ezer embert oltottak be a brit-svéd vakcinával, amelynek szállítása továbbra is folytatódik, de a beérkező adagok egyelőre raktárba kerülnek.Szlovénia úgy határozott, hogy az Európa Gyógyszerügynökség (EMA) döntéséig ideiglenesen felfüggeszti az AstraZeneca oltóanyagának alkalmazását - jelentette be hétfőn esteegészségügyi miniszter sajtótájékoztatóján. Kiemelte: bár a szlovén szakemberek nem találták ésszerű okot az oltás leállítására ezzel a vakcinával, elővigyázatosságból mégis emellett döntöttek.Romániában az oltáskampányt koordináló országos bizottság hétfő este bejelentette, hogy az országban minden, európai szinten jóváhagyott vakcinával folytatódik a lakosság immunizálása. A CNCAV rendkívüli ülést tartott hétfő este az AstraZeneca oltással összefüggésbe hozott európai eseményekkel kapcsolatban. Az ülésen részt vettek az egészségügyi minisztérium, az országos közegészségügyi intézet és az országos gyógyszerügynökség képviselői is. A résztvevők megvizsgálták a Románia területéről jelentett mellékhatásokat, más európai országok döntéseit és azok indoklását, a külföldről érkezett jelentéseket, az Európai Gyógyszerügynökség ajánlásait, és ezek alapján úgy döntöttek, hogy Romániában folytatódik az oltáskampány minden COVID-19 elleni vakcinával, amely jelen pillanatban az európai illetékes hatóságok jóváhagyásával rendelkezik - közölte a CNCAV az Agerpres hírügynökséggel.