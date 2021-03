A katolikus egyháznak nem áll hatalmában megáldani az azonos nemű párokat - közölte hétfőn a Vatikán doktrínákért felelős hivatala. A Hittani Kongregáció állítása szerint "lehetetlen", hogy Isten "megáldja a bűnt", de ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy tudomásul vették a "pozitív elemeit" az azonos neműek kapcsolatának.



Ferenc pápa még októberben mondta, hogy véleménye szerint az azonos nemű pároknak lehetővé kell tenni, hogy az bejegyzett élettársi kapcsolatban éljenek.A katolikus egyház gyakorlata szerint a papok az Egyház nevében áldják meg a kapcsolatot.Ferenc pápa pápa által hétfőn jóváhagyott válasz, amit a Hittani Kongregáció fogalmazott még, és ami szerint "nem az igazságtalan diszkrimináció egyik formájának szánták, hanem inkább a liturgikus rítus igazságának emlékeztetőjeként".A kinyilatkoztatás arra volt egy reakció, hogy az elmúlt hónapokban néhány országban, köztük Németországban és az Egyesült Államokban, a papok elkezdték megáldani az azonos neműek alkotta párokat. Ez után tették fel a kérdést a Hittani Kongregációnak: "Hatalmában áll az egyháznak megáldani az azonos nemű párokat?" Majd erre jött a negatív válasz. A Hittani Kongregáció azt is megjegyezte, hogy a férfi és a nő közötti házasság szentség, és ez nem terjeszthető ki az azonos nemű párokra.A mostani kijelentést a progresszívebb katolikus körök is kritikusan fogadták., a Catholics for Choice-tól arról írt Twitteren, hogy: "LMBTQ-nak lenni nem választás. Az LMBTQ-embereket Isten csodálatosan alkotta meg. Így és tökéletesnek születtünk, függetlenül attól, hogy a Vatikán vagy bármely más vallási hatóság mit állít"., a New Ways Ministry meleg katolikus csoport vezetője szerint a Vatikán nyilatkozata "nem meglepő, de mégis kiábrándító". ( bbc