Engedélyezte a Johnson & Johnson vakcinájának forgalmazását az Európai Bizottság is

Az Európai Bizottság csütörtökön feltételes forgalomba hozatali engedélyt adott a Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagára, a Johnson & Johnson csoportba tartozó cég vakcinája a negyedik, amelynek megkezdődhet a tömeges alkalmazása az Európai Unióban.



A Johnson & Johnson egydózisú vakcinájának egyéves feltételes alkalmazásához nem sokkal korábban adta meg az ajánlást az amszterdami székhelyű Európai Gyógyszerügynökség (EMA), szakvéleménye szerint ugyanis az oltóanyag hatékony a SARS-Cov-2 koronavírus okozta betegség (Covid-19) ellen.Az Johnson & Johnson február 16-án nyújtott be forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet az EMA-hoz. Az amerikai óriásvállalat oltóanyaga a negyedik vakcina, amely elérhetővé válik az Európai Unió 27 tagállamában a Pfizer/BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca/Oxfordi Egyetem vakcinái után.Az Európai Bizottság közleményébenelnököt idézte, aki kijelentette, a feltételes forgalomba hozatali engedély megadásával újabb biztonságos és hatékony vakcinák érkeznek az unió piacára. Az újabb vakcina uniós alkalmazása elősegíti az oltási kampány fokozását már 2021 második negyedévében. Az engedélyezés egy újabb lépést jelent az unió azon közös céljának eléréséhez, hogy a felnőtt lakosság 70 százalékát nyár végéig beoltsák - tette hozzá von der Leyen.A brüsszeli bizottság október 8-án kötött megállapodást a Johnson & Johnson vállalattal 200 millió adag oltóanyag beszerzéséről, további 200 millió dózis vásárlásának lehetőségével.Az unió a Johnson & Johnson mellett ez idáig a BioNTech-Pfizer (600 millió adag), a Moderna (460 millió adag), az AstraZeneca (400 millió adag), a CureVac (405 millió adag) és a Sanofi-GSK (300 millió adag) vállalatokkal írt alá vakcinabeszerzésről szóló szerződéseket.Ezen túlmenően az Európai Bizottság tájékozódó jellegű megbeszéléseket folytatott két másik gyógyszeripari vállalattal a koronavírus elleni oltóanyagok beszerzéséről, melyre azután kerülhet sor, hogy beigazolódott, a vakcina biztonságos és hatásos. A Novavax amerikai vállalattal 100 millió adag, a Valneva európai biotechnológiai vállalattal 30 millió dózis, és további 30 millió adag beszerzésének lehetőségével zárta le a tárgyalásokat.Az Európai Bizottság csütörtökön arról is tájékoztatott, hogy az uniós beszerzések révén ez idáig 60,7 millió adag vakcinát szállítottak a tagállamokba, amelyekből 43,1 millió adagot adtak be az embereknek.A Janssen által kifejlesztett oltóanyag arra a technológiai platformra támaszkodik, amelyet már használtak a gyógyszergyár nemrégiben jóváhagyott, ebola elleni oltóanyagának, valamint a Zika-, az RSV- és a HIV-vírus elleni vakcinák kifejlesztéséhez és gyártásához.Az oltóanyagban ártalmatlanított adenovírussal juttatják be a koronavírusra jellemző tüskefehérjét a szervezetbe. Az immunrendszer ezt követően idegen anyagként kezeli ezt a fehérjét, és természetes védekezésként antitesteket és a fehérvérsejtek csoportjához tartozó T-sejteket termel ellene. A vakcinában található adenovírus nem képes szaporodni, és nem okoz betegséget - közölték.